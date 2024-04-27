Kriz derinleşti, emekli yurttaş isyan etti: Dökükleri alıyorum!

Enflasyon ve kur krizi TL'nin negatif getirisine yol açarken, açlık sınırının altında bir ücrete mahkum edilen emekliler raflara uzanamaz oldu.

Yaşanan gelişmeler sonrası Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapmaya gelen emekli Yakup Kubilay maaşının yetmediğini belirterek, "Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum" dedi.

"ENGELLİ OLMASAM ÇALIŞIRIM"

"Engelli olmasam ben çalışır, geçinmek isterim" diyen Kubilay, şu ifadelere yer verdi:

"Aldığım aylık 15 bin küsur lira, yetmiyor. Et alamıyorum, süt alamıyorum, yumurta alamıyorum. Çocuk okuyor, bir tanesi üniversitede. Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum dökük. Domates, soğan, patates hepsi pahalı. Ucuz olduğu için alıyorum. Bu gidişatın sonu kötü. 27 yıl çalıştım devlet memuruydum aldığım aylık 15 bin küsür lira. Emekliyim o da hiçbir işe yaramıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem