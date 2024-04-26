Mersin'de altın yılı hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 120 TL!

Mersin'in Mut ilçesinde dünya üzerinde tartışılmaz rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle rakip tanımayan kayısı hasadı başladı.

Açık alanda yapılan hasat sonrası kilosu 80 ile 120 liradan alıcı bulan kayısının fiyatlarından memnun olan üreticiler, eriğin altın yılını yaşadığını, kayısıdan da umutlu olduklarını söylediler.

"BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

Kayısı hasadına başlayan üreticilerden Selami Bulut, yaklaşık 10 yıldır kayısı üreticiliği yaptığını dile getirerek, "Ortalama 250 dönüm kayısı bahçem var. Tabi farklı çeşitlerimiz var. Erkenci kayısılarımız matador, kolarodo, medisin. Şu an itibarıyla 80 ile 120 lira arasında gitmekte. Tabi bu da bizim için mutluluk verici. İnşallah bu şekilde devam eder. Bütün çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum. 300 tonun üzerinde bu bahçede meyvemiz oluyor. Tabi giderek de üretimimiz artıyor" dedi.

KAYISI

Kayısı, lezzeti ve besin değeri bakımından oldukça değerli bir meyvedir. Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen kayısının birçok faydası bulunmaktadır.

Kayısının Başlıca Faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kayısı, A vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı direnci artırır,

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur: Kayısı lif bakımından da zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Cilt sağlığı için faydalıdır: Kayısı, beta karoten ve E vitamini açısından da zengindir. Bu vitaminler cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve cilt yaşlanmasını geciktirir,

- Göz sağlığını korur: Kayısı, A vitamini bakımından da zengindir. A vitamini göz sağlığı için önemlidir ve görme fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur,

- Kalp ve damar sağlığını korur: Kayısı, potasyum bakımından da zengindir. Potasyum, kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur ve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar,

- Kansızlığa iyi gelir: Kayısı, demir bakımından da zengindir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur ve kansızlığı önler,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Kayısı lif bakımından da zengin bir meyvedir. Lif, tokluk hissini artırır ve kilo vermeye yardımcı olur,

- Kemikleri güçlendirir: Kayısı, kalsiyum ve magnezyum bakımından da zengindir. Bu mineraller kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur,

- Stresi azaltır: Kayısı, magnezyum bakımından da zengindir. Magnezyum, stresi azaltmaya yardımcı olur ve rahatlama sağlar.

Kaynak: Gerçek Gündem