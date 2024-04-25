Batman'da kendiliğinden yetişiyor, kapış kapış gidiyor: Kilosu 150 TL!

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yayla muzu olarak adlandırılan ışkın bitkisi kapış kapış satılıyor.

Sason ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağlardan kopardığı Işkın bitkisini ilçe merkezine getirerek kilosunu 150 liradan satarak aile geçimini sağlıyor.

"BİRÇOK HASTALIĞA İLAÇ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yüksek dağlardan kopardığı ışkın bitkisini ilçede satarak ailesini geçindirdiğini söyleyen Zülküf Ebinç, "Bu bitkinin adı ışkındır. Yayla muzu olarak da biliniyor. Işkın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde yetişiyor. Birçok hastalığa ilaç olduğunu biliyoruz" dedi.

IŞKIN BİTKİSİ

Işkın bitkisi, kuzukulağıgiller familyasından 1000-4000 metre yüksekliklerde yetişen, mayıs-haziran aylarında sarımsı beyaz çiçek açan, 40-150 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir ravent türüdür.

Işkın bitkisi, Türkiye'de yaygın olarak yetişen ve birçok yörede farklı isimlerle bilinen (ışkın, uçkun, uçkun otu, rebez, ohçun) bir yabani sebzedir. Yaprakları kalın ve etlidir, kenarları dalgalıdır. Sapları ise kırmızımsı renktedir. Işkın bitkisi, ekşi-tatlı bir tada sahiptir.

Işkın bitkisi, C vitamini, K vitamini, E vitamini, potasyum ve manganez gibi besinleri içerir. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir. Işkın bitkisi, kalp hastalığı riskini azaltmaya, kanser riskini azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Işkın bitkisi ayrıca sindirimi iyileştirmeye, kemik sağlığını korumaya ve göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem