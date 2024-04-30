Hatay'da hasadı başladı, aracısız satılıyor: Tarlada kilosu 30 TL!

Hatay'da açık alanda yetişen salatalık hasadı başladı. Lif bakımından zengin olan salatalık, aracısız olarak tarlada kilosu 30 TL'den alıcı buluyor.

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Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 25 dönüm araziye ekilen salatalık fideleri hasat edilmeye başlandı.

Tarladan aracı olmadan satılan salatalık, kilogram fiyatı 30 TL'den alıcı buluyor.

"MAYIS SONUNA KADAR SÜRECEK"

Hasada ilişkin tarla sahibi Doğan Keskin, 5 Mart'ta ekilen fidelerin gerekli olgunluğa gelmesiyle hasat edilmeye başlandığını belirterek, hasadın Mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.

Hatay'da hasadı başladı, aracısız satılıyor: Tarlada kilosu 30 TL! - Resim : 1

SALATALIK

Ana yurdunun Kuzey Hindistan olduğu sanılan bitkinin salatalığın tarımı çok eski dönemlerden beri yaygın olarak yapılmaktadır.

Salatalık, besin değeri düşük bir meyvedir. Yüzde 96'sı sudan oluşan salatalık, kalori bakımından da oldukça düşüktür. 100 gram salatalık sadece 16 kaloridir. Salatalık, A vitamini, C vitamini, K vitamini, potasyum ve folik asit gibi önemli vitamin ve mineraller içerir. Ayrıca lif bakımından da zengindir.

Salatalığın Faydaları:

- Hidrasyonu artırır: Yüksek su içeriği sayesinde dehidrasyonu önler ve cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur,

- Sindirimi düzenler: Lif bakımından zengin olan salatalık, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önleyebilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Cilt sağlığını destekler: Antioksidanlar bakımından zengin olan salatalık, cilt hücrelerini hasardan korur ve cilt yaşlanmasını geciktirir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Düşük kalorili ve lif bakımından zengin olması nedeniyle kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hatay
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