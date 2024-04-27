Elazığ'da duyulmamış hasat başladı, pazar sıkıntısı yok: Tarlada kilosu 60 TL!

Elazığ'da örtü altında yetiştirilip 10 ay hasadı yapılan çilek bahçesinde yılın ilk hasadı başladı.

Yaklaşık 16 yıldır merkeze bağlı Kuyulu köyünde hem tarlada hem de örtü altında çilek yetiştiren Necati Karataş, "Dönüşümlü olarak yılın 10 ayında çilek üretiyoruz. Genelde mahsulümüzü yakın çevreye ulaştırıyoruz. Fiyatlarımız şuanda 60 lira civarında toptan gidiyor ve çileğimiz rağbet görüyor. Üretim olduğu sürece tüketim, pazarda problemimiz yok" dedi.

ÇİLEK

Çilek, gülgiller familyasına ait olan ve birçok türü bulunan bir meyvedir. En çok bilinen ve yaygın olarak tüketilen türü ise bahçe çileğidir. Çilek, hoş kokusu ve tatlı tadıyla yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir.

Çileğin faydaları:

- C vitamini açısından oldukça zengindir,

- Manganez, folat ve potasyum gibi mineraller içerir,

- Antioksidan kaynağıdır,

- Cilt sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem