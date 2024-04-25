Zonguldak'ta kazancı bol hasat başladı, üretici tavsiye etti: Kilosu 150 TL!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilk çilek hasadı başladı.

Tarladan pazara inen çileğin üretiminin az olması nedeniyle kilogramı 150 TL'den satılmaya başladı.

"HERKES KAZANSIN"

Hasada ilişkin konuşan üretici İsmet Koç, "İnsanları teşvik etmek için üretim yapıyoruz. Şu anda biber, patlıcan, domates dikme zamanı. İnsanlar diksin ki herkes kazansın" dedi.

ÇİLEK

Çilek, dünya çapında popüler bir meyvedir ve taze olarak tüketilebilir, reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılabilir veya tatlılarda ve soslarda kullanılabilir.

Çilek, C vitamini, K vitamini, mangan ve potasyum gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Çilek ayrıca lif ve antioksidanlar bakımından da zengindir.

Çileğin faydaları:

- Çilek, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi besinleri içerir,

- Çilek, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,

- Çilek, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Çilek, kolesterol seviyesini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir,

- Çilek, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Çilek, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilecek bileşikler içerir,

- Çilek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Çilek, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilir,

- Çilek, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Çilek, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir,

- Çilek, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Çilek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir,

- Çilek, göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir. C vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını korur. Görme fonksiyonlarını destekler,

- Çilek, cildin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olabilir. C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir.

Kaynak: Gerçek Gündem