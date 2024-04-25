Mersin'de masrafı az hasat başladı, yoğun talep görüyor: Kilosu 45 TL!

Mersin'de açıkta yetiştirilen Malta eriğinde (Yeni Dünya) hasat başladı. İçirdiği vitaminler sayesinde tam vücut koruyucu olan yeni dünyanın kilosu tarlada 45 TL'den alıcı buluyor.

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Mersin’de birçok bahçede yetiştirilen ve masrafı az olduğu için 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (Yeni Dünya) hasat başladı.

Hasadı yapılan yeni dünyanın birinci kalitesi 40-45, ikinci kalitesi 25-30 üçüncü kalitesi ise 10-15 TL’ye alıcı buluyor.

"YOĞUN TALEP GÖRÜYOR"

Yurt içi ve yurt dışından yoğun taleplerin olduğunu söyleyen üretici Halil Keskin, "İklimden dolayı hasat bu sene erken başladı. Malta eriklerinin hepsi kızardı. Eskiden tepeden başlıyor yavaş yavaş aşağıya doğru kızarıyordu. Bu sene komple kızardı. Şu anda birinci kalite 40-45, ikinci kalite 25-30'a, üçüncü kalite ise 15 TL'ye gidiyor" dedi.

Mersin'de masrafı az hasat başladı, yoğun talep görüyor: Kilosu 45 TL! - Resim : 1

MALTA ERİĞİ (YENİ DÜNYA)

Yeni dünya, Malta eriği olarak da bilinen bir meyvenin de adıdır. Bilimsel adı Eriobotrya japonica olan bu meyve, Çin kökenlidir ve subtropikal bölgelerde yetişir. Malta eriği, ilkbahar ve yaz aylarında olgunlaşır ve tatlı, sulu bir tada sahiptir.

Yeni Dünyanın (Malta Eriği) Faydaları:

- Vitaminler: A, C, B, E vitaminleri bakımından zengindir,
- Mineraller: Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi mineraller içerir,
- Lif: Sindirim sisteminin düzenli çalışması için önemli olan lif kaynağıdır,
- Antioksidanlar: Hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir.

Sağlık Faydaları:

- Sindirim Sistemini Düzenler: Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler,

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudu enfeksiyonlara karşı korur,

- Göz Sağlığını Korur: A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını korur. Görme fonksiyonlarını destekler,

- Cilt Sağlığını Korur: C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde cilt sağlığını korur. Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirir,

- Kilo Vermeyi Destekler: Düşük kalorili ve yüksek lifli bir meyve olması nedeniyle kilo vermeyi destekler. Tokluk hissi verir ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur,

- Kan Basıncını Düzenler: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

-Kalp Sağlığını Korur: Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kalp sağlığını korur. Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Böbrek Taşlarını Önler: İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek taşlarının oluşmasını önler,

- Ağrı Kesici Etkiye Sahiptir: Eklem ağrıları ve kas ağrıları gibi ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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