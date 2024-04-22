Hatay'da duyulmamış hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 70 TL!

Hatay'ın Antakya ilçesinde çilek hasadı deva ediyor.

Tahtakapı Mahallesi’nde çiftçi Aziz Öztürk’ün yetiştirdiği çilekler, tarlada 70 TL'den alıcı buluyor.

"MARKETTE 100 TL"

Hasadın geçen yıla göre daha güzel olduğunu söyleyen tarla sahibi Aziz Öztürk, "Çileklerimiz de tat, şekil ve lezzet olarak çok güzel. Burası 5 dönüm ama biz 3 dönümünü çilek ektik. Bu 4'ncü hasadımız. Yeni başladık ama güzel gidiyor hasadımız. Marketler, tarlalardan 70 TL’den alıp 80 ile 100 TL arasında satılıyor. Bizde tarla fiyatı 70 TL ile 80 TL arasındadır" dedi.

ÇİLEK

Çilek, lezzeti ve besin değeri açısından oldukça zengin bir meyvedir. Düzenli olarak tüketildiğinde birçok sağlık sorununa karşı koruma sağlar ve genel sağlığımızı destekler.

Çileğin bazı önemli faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Çilek, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur,

- Kanseri önlemeye yardımcı olabilir: Çilek, antosiyaninler ve ellagik asit gibi antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve bu da kanser riskini azaltabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Çilek, lif ve potasyum bakımından da zengindir. Lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve potasyum ise kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu besinler kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Çilek, flavonoidler gibi antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu antioksidanlar, beynin yaşlanmayla ilgili hasara karşı korunmasına yardımcı olabilir ve hafıza ve bilişsel işlevi geliştirmeye yardımcı olabilir,

- Göz sağlığını destekler: Çilek, A vitamini ve lutein bakımından da zengindir. A vitamini, gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve lutein ise makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir,

- Sindirimi kolaylaştırır: Çilek, lif bakımından da zengindir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve kabızlığı önleyebilir,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Çilek, C vitamini ve E vitamini bakımından da zengindir. Bu vitaminler, cildin yaşlanmayla ilgili hasara karşı korunmasına yardımcı olabilir ve cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Çilek, kalorisi düşük ve lif bakımından yüksek bir meyvedir. Bu nedenle, kilo vermeye çalışan kişiler için sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem