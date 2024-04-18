Mersin'de hasadı başladı, önemli bir gelir kapısı oldu: Kilosu 300 TL!

Mersin'in Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümlerinde hasat başladı.

Özenle paketlenen ve önemli bir gelir kapısı olan turfanda üzümün kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.

"ÖZELLİKLE ARAP VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN TALEP GELİYOR"

Örtü altı turfanda üzümün ilk hasadına başladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise, "Bölgemizde 400 dekar alanda örtü altı üzüm üretimi var. İçinde bulunduğumuz sera 4 dekar, küçük bir aile işletmesi. Bizim için çok kıymetli. Üreticimiz buradan geçimini sağlıyor, çocuklarını büyüttü okuttu, şu anda torunlarına bakıyor. Burada hasat başladı. İlk ürünlerimiz iç piyasaya gönderiliyor. Ürün ileriki günlerde artacaktır, o zaman yurt dışından gelen talepleri de karşılayacağız. Özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden talep geliyor" dedi.

ÜZÜM

Üzümler dünyada kültürü yapılan en eski meyve türlerinden biridir.

Üzümler sofralık üzüm olarak taze yenebilir veya şarap, reçel, üzüm suyu, jöle, üzüm çekirdeği özü, kuru üzümler, sirke ve üzüm çekirdeği yağı yapımında kullanılabilir.

Üzümler genellikle salkımlar halinde oluşan, klimakterik olmayan bir meyve türüdür.

Üzüm, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin bir besindir. C vitamini, potasyum, lif ve magnezyum içerir

Üzümün faydaları şunlardır:

- Sindirim sistemine faydalıdır: Üzüm, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp hastalıklarına karşı korur: Üzüm, kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Kansere karşı korur: Üzüm, antioksidanlar bakımından zengin bir besindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Üzüm, C vitamini bakımından zengin bir besindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Üzüm, lutein ve zeaksantin bakımından zengin bir besindir. Lutein ve zeaksantin, göz hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olur,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Üzüm, resveratrol bakımından zengin bir besindir. Resveratrol, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem