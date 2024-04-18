Mersin'de hasadı başladı, önemli bir gelir kapısı oldu: Kilosu 300 TL!

Mersin'de örtü altında turfanda üretilen üzüm hasadı başladı. Özenle paketlenen ve önemli bir gelir kapısı olan turfanda üzümün kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Mersin'in Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümlerinde hasat başladı.

Özenle paketlenen ve önemli bir gelir kapısı olan turfanda üzümün kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.

"ÖZELLİKLE ARAP VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN TALEP GELİYOR"

Örtü altı turfanda üzümün ilk hasadına başladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise, "Bölgemizde 400 dekar alanda örtü altı üzüm üretimi var. İçinde bulunduğumuz sera 4 dekar, küçük bir aile işletmesi. Bizim için çok kıymetli. Üreticimiz buradan geçimini sağlıyor, çocuklarını büyüttü okuttu, şu anda torunlarına bakıyor. Burada hasat başladı. İlk ürünlerimiz iç piyasaya gönderiliyor. Ürün ileriki günlerde artacaktır, o zaman yurt dışından gelen talepleri de karşılayacağız. Özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden talep geliyor" dedi.

Mersin'de hasadı başladı, önemli bir gelir kapısı oldu: Kilosu 300 TL! - Resim : 1

ÜZÜM

Üzümler dünyada kültürü yapılan en eski meyve türlerinden biridir.

Üzümler sofralık üzüm olarak taze yenebilir veya şarap, reçel, üzüm suyu, jöle, üzüm çekirdeği özü, kuru üzümler, sirke ve üzüm çekirdeği yağı yapımında kullanılabilir.

Üzümler genellikle salkımlar halinde oluşan, klimakterik olmayan bir meyve türüdür.

Üzüm, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin bir besindir. C vitamini, potasyum, lif ve magnezyum içerir

Üzümün faydaları şunlardır:

- Sindirim sistemine faydalıdır: Üzüm, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp hastalıklarına karşı korur: Üzüm, kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Kansere karşı korur: Üzüm, antioksidanlar bakımından zengin bir besindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Üzüm, C vitamini bakımından zengin bir besindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Üzüm, lutein ve zeaksantin bakımından zengin bir besindir. Lutein ve zeaksantin, göz hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olur,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Üzüm, resveratrol bakımından zengin bir besindir. Resveratrol, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mersin
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Hatay'da çiftçinin pulluğuna takıldı, topraktan altın hasat etti: Tam 22 adet! Çiftçinin pulluğuna takıldı, topraktan altın hasat etti
İzmir'de maliyetli hasat başladı, gün boyu sürüyor: Tarlada tanesi 15 TL! Gün boyu sürüyor: Tarlada tanesi 15 TL
Hasadı Mersin’de başladı: Kilosu 50 ile 350 TL arasında Hasadı Mersin’de başladı: Kilosu 50 ile 350 TL arasında
Hatay'da hasadı başladı, toprağın altından fışkırdı: Tarlada kilosu 7 TL! Hasadı başladı, toprağın altından fışkırdı
Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: Rakamlar düşecek mi? Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini
Kilosu 50 TL’ye kadar düştü: Çilekte açıkta hasat zamanı Kilosu 50 TL’ye kadar düştü: Çilekte açıkta hasat zamanı
Manisa'da üreten perişan oldu, sökümü başladı: 80 bin dekara ulaştı! Üreten perişan oldu, sökümü başladı!
Galerici esnafı açıkladı, tahminde bulundu: İkinci el otomobil piyasasının yönü neresi? İkinci el otomobil piyasasının yönü neresi?
Antalya'da nadir bulunuyor, bulan zengin oluyor: Kilosu 5000 TL! Bulan zengin oluyor: Kilosu 5000 TL
Hatay'da azimle ve özenle seçilen zorlu hasat başladı: Günde ortalama 4 dönüm, tarlada 7 TL! Azimle ve özenle seçilen hasat başladı: Tarlada 7 TL
Manisa'da fiyatı uçan hasat başladı, açık arttırmayla yok sattı: Kilosu 2000 TL! Açık arttırmayla yok sattı: Kilosu 2000 TL!
Adana'da yüz güldüren hasat başladı, eken servete kondu: Tarlada kilosu 17 TL! Eken servete kondu: Tarlada kilosu 17 TL
ÇOK OKUNANLAR
İngiltere toplatma kararı almıştı I Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu? Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu?
Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi: "WhatsApp yazışmalarınızı MİT'e çözdürürüm, kafamı bozmayın" Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi
AKP krizi körükledi, Aziz Çelik açıkladı: Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak! Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak!
Tokat'ta korkutan depremler! 3 ilçede okullar tatil edildi Tokat'ta korkutan depremler!
Alanya Belediyesi borç bakiyesi afişi astı: MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi