Gümüşhane'de 100 yıllık tohumla ekti, 2 ay tazeliğini koruyor: Eşsiz koku, tat ve aromaya sahip!

Gümüşhane'de yaşayan 32 yaşındaki Ziraat Mühendisi Ahmet Şişman, yaklaşık 100 yıldır hiç bozulmadan ekimi yapılan tohumlarla yöreye özgü 'Osmanlı domatesi' fidesi üretimi yapıyor.

Türün tat, koku ve aromasıyla diğer domateslerden farklı olduğunu ve yaklaşık 100 yıl boyunca yapısının değişmeden korunduğunu söyleyen Ahmet Şişman, yetiştirdiği domatesleri yiyenlerin 100 yıl önceki tadı alabileceklerini ifade etti.

"2 AY BOYUNCA TAZELİĞİNİ KORUYOR"

Şişman, "Tohumlarımız yaklaşık 100 yıllık. Bozulmadan, herhangi bir genetik değişikliğe uğramadan bu güne gelmesi de eski usul ile yapılması ve çevresine yapısını bozacak çeşitte domates ekiminin yapılmaması nedeniyle karakterlerini koruyorlar. Müthiş bir koku, tat ve aromaya sahip. Yeşil olarak toplanıp evde olgunlaştırıldığında geç bir olgunlaşma süresine sahip olduğu için Kasım ayında topladığınız domatesleri Ocak ayında taze olarak yiyebilirsiniz" dedi.

DOMATES

Domates, dünya çapında en çok üretilen ve tüketilen sebzelerden biridir. Farklı renk, şekil ve boyutlarda domates türleri vardır.

Domates, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından iyi bir kaynaktır. Ayrıca likopen içerirler, bu da antioksidan bir bileşiktir. Domates çiğ olarak yenebilir, pişirilebilir veya soslara, salatalara ve diğer yemeklere eklenebilir.

Domatesin bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Kanser riskini azaltabilir: Domatesteki likopen, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir,

- Kalp hastalığı riskini azaltabilir: Domatesteki potasyum ve lif, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Göz sağlığını iyileştirebilir: Domatesteki A vitamini, göz sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirebilir: Domatesteki C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem