Adana'da sabahın erken saatlerinde hasat başladı, dönüm başına 4 ton ürün: Tarlada kilosu 17 TL!

Adana'da erkenci patates hasadı başladı.

Kentte yaklaşık 66 bin dekarda ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patatesten yaklaşık 300 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

"KİLOSU 17 TL"

Hasada ilişkin konuşan üretici Tuna Yıldırım, "Maliyetlerimiz yüksek o nedenle fiyatlar şu anda 17 lira. İstanbul’a bu patatesi biz buradan ücretsiz yollasak 6 liraya satılır. Verimi patatesin yüksek, memnunuz" dedi.

PATATES

Patates, dünyanın en önemli gıda ürünlerinden biridir ve birçok farklı şekilde pişirilebilen çok yönlü bir sebzedir.

Patates iyi bir karbonhidrat, lif, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca B vitaminleri ve magnezyum gibi diğer vitamin ve minerallerin de iyi bir kaynağıdır.

Patates, fırında, kızartma, haşlama veya püre yapılabilir. Çorbalarda, güveçlerde ve salatalarda da kullanılabilirler. Patates ayrıca patates cipsi ve patates kızartması gibi işlenmiş gıdalarda da kullanılır.

Patatesin sağlık açısından birçok faydası vardır:

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilirler,

- Kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilirler,

- İnme riskini azaltmaya yardımcı olabilirler,

- Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilirler,

- Kabızlığı önlemeye yardımcı olabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem