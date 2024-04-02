Mersin'de çifte hasat başladı, eken servetini katlıyor: Kilosu 70 TL!

Mersin'in Erdemli ilçesinde fasulye hasadı başladı.

Birçok serada üretim yapan çiftçiler, üzüm bağlarının altına fasulye dikerken, turfanda ürünle çifte kazanç elde ediyor.

"İYİ BİR GELİR SAĞLIYOR"

Kilogramı 70 TL'den satılan fasulyenin hasadına ilişkin konuşan çiftçi Mustafa Pazar, "Üstte siyah üzüm, altında da Aralık ayında ektiğimiz 'Sarıkız' dediğimiz yer Ayşe fasulyesi. Şu anda da hasadına başladık. Çift üretim olunca da bizim için iyi oluyor. Ekonomik olarak bize de iyi bir gelir sağlıyor" dedi.

FASULYE

Fasulye, baklagiller familyasına ait, Orta Amerika kökenli bir bitkidir. Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen fasulyenin birçok çeşidi vardır.

Fasulye, protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. Ayrıca düşük kalorili ve yağsızdır.

Fasulyenin faydaları şunlardır:

- Kan şekerini dengeler,

- Kolesterolü düşürür,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kalp damar hastalıklarına karşı korur,

- Kansere karşı koruma sağlar.

Kaynak: Gerçek Gündem