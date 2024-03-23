Hatay'da hasadı başladı, komisyon yok: Tarlada kilosu 100 TL!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bölgeye has lezzetlerden olan çilekte hasat başladı.

Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz, "Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz. İşçiliği çok güzel bir iş, işini sevdikten sonra çilek üretimi güzel bir iş. Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz'un 15’ine kadar hasat yapıyoruz" dedi.

"KOMİSYON YOK"

"Manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız yok" diyen Peköz, "Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor" ifadelerini kullandı.

ÇİLEK

Çilek, hoş kokusu ve parlak kırmızı rengiyle bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir.

Dünyada adlandırılmış 20'den fazla çilek türü vardır. Ticari olarak en çok yetiştirilen tür ise bahçe çileği (Fragaria × ananassa) olarak adlandırılan bir melezin kültivarlarıdır.

Çileğin Faydaları:

Çilek; C vitamini, manganez, folat ve potasyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca lif ve antioksidanlar bakımından da zengindir.

Sağlık faydaları:

Çilek; bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp ve damar sağlığını korumaya, cilt ve saç sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Çileğin kullanım alanları:

Çilek taze olarak tüketilebileceği gibi reçel, marmelat, smoothie, pasta ve kek gibi birçok farklı tarifte de kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem