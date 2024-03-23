Hatay'da hasadı başladı, komisyon yok: Tarlada kilosu 100 TL!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin olan çilek, komisyonsuz bir şekilde tarlada 100 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bölgeye has lezzetlerden olan çilekte hasat başladı.

Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz, "Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz. İşçiliği çok güzel bir iş, işini sevdikten sonra çilek üretimi güzel bir iş. Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz'un 15’ine kadar hasat yapıyoruz" dedi.

"KOMİSYON YOK"

"Manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız yok" diyen Peköz, "Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Hatay'da hasadı başladı, komisyon yok: Tarlada kilosu 100 TL! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek, hoş kokusu ve parlak kırmızı rengiyle bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir.

Dünyada adlandırılmış 20'den fazla çilek türü vardır. Ticari olarak en çok yetiştirilen tür ise bahçe çileği (Fragaria × ananassa) olarak adlandırılan bir melezin kültivarlarıdır.

Çileğin Faydaları:

Çilek; C vitamini, manganez, folat ve potasyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca lif ve antioksidanlar bakımından da zengindir.

Sağlık faydaları:

Çilek; bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp ve damar sağlığını korumaya, cilt ve saç sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Çileğin kullanım alanları:

Çilek taze olarak tüketilebileceği gibi reçel, marmelat, smoothie, pasta ve kek gibi birçok farklı tarifte de kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hatay Dörtyol
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Bolu'da ekimi başladı, tohumu çok pahalı: Aynı tohumu tekrar ekemiyorsun! Ekimi başladı, tohumu çok pahalı!
Hatay'da hasadı başladı, tam bir vücut koruyucu: Tarlada kilosu 50 TL! Tam bir vücut koruyucu: Tarlada kilosu 50 TL!
Aydın'da sabahın ilk ışıklarıyla hasat başladı: Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL! Hasadı başladı: Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL!
Şanlıurfa'da eken paraya para demiyor, dört mevsim dayanıklı: Siparişlere yetişemiyorlar! Eken paraya para demiyor, siparişlere yetişemiyorlar!
CHP'li Tezcan'a hayat pahalılığından yakınan vatandaş: "Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz" Hayat pahalılığından yakınan vatandaş: "Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz"
Makas açıldı, Kapalıçarşı'da gram altın tutulamıyor: Rekor rakam! Makas açıldı, Kapalıçarşı'da gram altın tutulamıyor!
Trabzon'da üreten perişan oldu, sökümü başladı: Tam 4 bin hektar! Üreten perişan oldu, sökümü başladı: Tam 4 bin hektar!
Adana'da tarlada kaldı, üreten perişan oldu: 1 TL'den alıcı bulunamıyor! Üreten perişan oldu: 1 TL'den alıcı bulunamıyor
Mersin'de hasadı başladı, yurt dışından yoğun talep görüyor: Kilosu 150 dolar! Hasadı başladı: Kilosu 150 dolar
Antalya'da ekildi, tohumunu bulan servete kondu! Tohumunu bulan servete kondu
Antalya'da hasadı başladı; talebe yetişemiyorlar, yok satıyor: Kilosu 100 TL! Hasadı başladı: Yok satıyor!
İkinci el otomobil piyasasında durgunluk İkinci el otomobil piyasasında durgunluk
ÇOK OKUNANLAR
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı!
Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu
Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı; Şanlıurfa adayından yanıt gecikmedi Bekir Bozdağ Yeniden Refah'a geçen Gülpınar'ı "hainlikle" suçladı