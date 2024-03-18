Aydın'da sabahın ilk ışıklarıyla hasat başladı: Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL!

Enginar üretiminde Türkiye’nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın'da hasat sezonu başladı.

Hasat süreci içerisine giren üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ederek aracılara teslim ediyor.

TARLADA 20 TL, LOKANTADA 400 TL

Adet fiyatı tarlada 20, pazarda 40-50 TL'den satılan enginar, lokanta ve restoranlarda ise müşteriye 400 TL'ye ulaşan fiyatla servis ediliyor.

"ARTIK LÜKS OLDU"

Ailesine ait tarlada enginar üreticiliği yapan Aydın'ın en genç girişimci ve üretici kadınlarından Özge Yüksel, "Artık enginar lüks bir ürün olmaya başladı. Fiyatlar biraz pahalı. Toptanda tanesi 20 TL'den başladı daha da artarak devam ediyor. Bunun sofraya ulaşması 40 TL'yi buluyor. Biz en son lokantada enginarı İstanbul'da yedik ve bir tanesi 400 TL fiyat yazılmıştı" dedi.

ENGİNAR

Enginar, papatyagiller familyasındandır ve marul, hindiba ve devedikeni ile ilgilidir. Enginar, yaprakları, kalbi (veya eti) ve sapı dahil olmak üzere birçok farklı şekilde yenebilir.

Enginar iyi bir lif, folat ve C vitamini kaynağıdır. Ayrıca antioksidanlar açısından da zengindirler. Enginarın karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye, kolesterolü düşürmeye ve kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabileceği öne sürülmektedir.

Enginar çiğ, pişmiş veya konserve olarak yenebilir. Çeşitli yemeklerde kullanılabilirler, salatalar, çorbalar ve güveçler dahil. Enginar da zeytinyağlı olarak popüler bir mezedir.

Enginarın bazı önemli faydaları şunlardır:

Sindirim Sistemini Destekler: Enginar, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler ve hemoroid riskini azaltır,

Kan Şekerini Düzenler: Enginar, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan inülin adı verilen bir lif türü içerir. İnülin, glikozun emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini ve düşmesini önler,

Karaciğeri Korur: Enginar, karaciğerin toksinleri atmasına yardımcı olan ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştiren silimarin adı verilen bir bileşik içerir,

Kolesterolü Düşürür: Enginar, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olan lif ve fenolik bileşikler bakımından zengindir,

Kalp Sağlığını Korur: Enginarın kolesterolü düşürme ve kan basıncını düzenleme özelliği kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

Kansere Karşı Korur: Enginar, antioksidanlar bakımından zengin bir besindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Enginar, C vitamini ve folat gibi bağışıklık sisteminin işlevini destekleyen vitaminler ve mineraller bakımından zengindir,

Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Enginar, düşük kalorili ve lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir,

Diğer Faydaları: Enginarın anti-inflamatuar (iltihap önleyici) ve anti-enflamatuar (iltihap sökücü) özellikleri olduğu da bilinmektedir. Bu özellikler eklem ağrısı ve artrit gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem