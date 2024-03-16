Şanlıurfa'da eken paraya para demiyor, dört mevsim dayanıklı: Siparişlere yetişemiyorlar!

Şanlıurfa'da tarımsal desen günden güne genişlerken, son yıllarda iç mekan süs bitkileriyle de adından söz ettiriyor. Dört mevsim dayanaklığı süs bitkileri ekiminin de arttığı Şanlıurfa'da, üreticiler siparişlere yetişemezken, oldukça yüksek gelir elde ediyor.

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Tarımın başkenti Şanlıurfa'da seracılık her geçen gün yaygınlaşıyor.

Harran ilçesindeki Karaali bölgesinde dört mevsim hayata tutunabilen ve az su gerektiren süs bitkileri, jeotermal enerjinin kullanıldığı seralarda yetiştiriliyor.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

Yetiştirilen 15 çeşit çiçek, hem sıcağa hem de soğuğa karşı dayanaklı olurken aynı zamanda da az su gerektiriyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep edilen dört mevsim dayanıklı çiçekler rağbet görüyor. Taleplere yetişmekte zorlanan seracılar, yeni sera alanları için yatırım hazırlıkları yapıyor. Yeni yatırımlarla tarım diyarı Şanlıurfa dört mevsim dayanıklı süs bitkilerinin merkezi olmaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa'da eken paraya para demiyor, dört mevsim dayanıklı: Siparişlere yetişemiyorlar! - Resim : 1

"HEDEFİMİZ 1 MİLYON ADET YETİŞTİRMEK"

Sera işletmecisi Ziraat Mühendisi Baki Yılmaz, üretimi yapılan çiçeklerle ilgili açıklamasında, "Karaali jeotermal bölgede sıcağa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı iç mekan süs bitkileri yetiştiriyoruz. 2023'te yaklaşık 500 bin saksı üretip sattık. 2024'teki hedefimiz de bir milyon adet yetiştirip satmaktır" dedi.

SÜS BİTKİLERİ

Süs bitkileri, yaprakları, çiçekleri veya genel görünümleri için yetiştirilen bitkilerdir. Evleri, bahçeleri ve diğer alanları güzelleştirmek için kullanılabilirler. Süs bitkileri iç mekan ve dış mekan olmak üzere ikiye ayrılabilir.

İç mekan süs bitkileri , evlerde ve diğer binalarda yetiştirilen bitkilerdir.

Dış mekan süs bitkileri , bahçelerde ve diğer açık alanlarda yetiştirilen bitkilerdir. Renk, doku ve ilgi eklemek için kullanılabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Şanlıurfa Harran
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