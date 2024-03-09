Trabzon'da üreten perişan oldu, sökümü başladı: Tam 4 bin hektar!

Halk arasında 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği', Trabzon'un Maçka ilçesinde üreticiye büyük zarar verdi.

Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde 2018 yılı Mayıs ayı sonlarından itibaren görülen ve fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan böceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, "Belli bir sıcaklığı bulunca kendilerini dışarıya atacaklar yumurtalarını larvalarını bırakacaklar daha sonra hayatlarını devam ettirecekler. Fındığın şu anda çok çok belirgin üç tane zararlısı var. Turunçgil Uzun Antenli Böceği, fındığın dalını komple kurutuyor yok ediyor, Kahverengi Kokarca, Ricania simulans diye yalancı kelebek var ayrıca dal kıran. Biz bunlarla ilgili vakit geçirmeden baskın bir mücadele yapmamız gerekiyor. Bunu bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda çok farklı noktalara geleceğimizi belirtmek isterim" dedi.

"4 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN SÖKÜLDÜ"

"Şu ana kadar verdiği zararla ilgili verim anlamında kesin bir şey söyleyemeyiz" diyen Pehlevan, "Tarım ve Orman Bakanlığınca Çağlayan Mahallesinde Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile yapmış olduğu söküm çalışmasında oradaki çiftçilerimize 24 milyon TL ödeme yapıldı, 4 bin hektardan fazla alan söküldü. Şu anda böyle bir çalışma sadece o bölgede yapıldı. Yayılmayı durdurmak için o bölgede durdurmaya çalıştılar. Önümüzdeki yıllarda ne kadar başarılı olunduğuna bakacağız" diye konuştu.

TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ TEKE BÖCEĞİ (DRAKULA)

Turunçgil uzun antenli böceği (TUB), turunçgiller de dahil olmak üzere çok çeşitli ağaç türlerine zarar veren büyük bir böcektir.

Doğu Asya'ya özgüdür, ancak tesadüfen Kuzey Amerika ve Avrupa'ya taşınmıştır. TUB, ağaçların gövdelerine ve dallarına yumurtlayan bir zararlı böcek türüdür. Yumurtalar çatladıktan sonra larvalar ağaç kabuğunun altına girer ve burada beslenir ve büyürler. Larvalar ağaçtan beslendikçe, tüneller açarak ve özsu emerek ağaca zarar verirler. Bu durum, dalların ve gövdelerin zayıflamasına ve hatta ağacın ölümüne neden olabilir.

Turunçgil uzun antenli böceğinin belirtileri şunlardır:

- Gövde ve dallarda yuvarlak delikler,

- Kabuk soyulması ve talaş,

- Yapraklarda solgunluk ve sararma,

- Dalların ve gövdelerin zayıflaması,

- Ağaç ölümü.

Turunçgil uzun antenli böceğinin kontrol edilmesi zor olabilir. Böcek ilacı tedavileri genellikle etkisizdir ve larvalara ulaşmak için ağaçların kesilmesi gerekebilir.

Turunçgil uzun antenli böceğinin yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için şunlar yapılabilir:

* Ağaçları düzenli olarak kontrol edip herhangi bir zararlı belirtisi olup olmadığını kontrol edin,

* TUB ile enfekte olan ağaçları ve fidanları karantinaya alın.

Enfekte olmuş ağaçları ve fidanları imha edin,

* Odun ve diğer bitki materyallerini taşırken dikkatli olun.

Kaynak: Gerçek Gündem