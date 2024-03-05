Adana'da tarlada kaldı, üreten perişan oldu: 1 TL'den alıcı bulunamıyor!

Adana'da portakal, mandalina ve limon tarlada kaldı. C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan portakal, mandalina ve limonu tarlada 1 TL'den kimse almazken, üretici perişan oldu.

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Adana'nın Kozan ilçesinde portakal başta olmak üzere mandalina ve limon tarlada kalırken, üreticiler, bahçede en az hasarın oluşması için ürünleri dalından dökmeye başladı.

15 dönüm narenciye bahçesi olan Hacı Yüce, "Ürünler ağacın başında kaldı. Dibine döküldü. Mandalina çoktan bitmesi lazımdı. 1,5 lira verdiler. Ona da razı olduk, ona da satamadık. Başında kalan meyvede zarar, dibine dökülende asit. Bunun asidi zarar veriyor. İhraç edemediğimiz için diyorlar ama biz ülke içinde pazarı kuramıyoruz ki. Biz burada bedava verelim dedik kimse gelip toplamadı" dedi.

"TÜM ÜRÜNLER AĞACIN BAŞINDA ÇÜRÜMÜŞ"

Üreticilerden Mehmet Yavuz ise, "Limon bahçelerini bedava alın dediler alan olmadı. Limon çırptırdık dibinde duruyor alan yok. Benim 40 dönüm yerim var. 1 liraya 2 liraya verdik. Vermediğim Washington 3 lira dedik onu da almadılar. 5-6 lira olsa zararım çıkacak. Bu dökülen bahçeye zarar. Tüm ürünler ağacın başında çürümüş" ifadelerini kullandı.

Adana'da tarlada kaldı, üreten perişan oldu: 1 TL'den alıcı bulunamıyor! - Resim : 1

PORTAKAL, MANDALİNA VE LİMON

Portakal, mandalina ve limon, turunçgiller familyasına ait meyvelerdir. C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindirler.

Portakal, Mandalina ve Limonun Faydaları:

- Portakal, mandalina ve limon, hepsi C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp ve cilt sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır ve kanser riskini azaltabilir.

Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, tüketmeniz gereken meyveler hakkında doktorunuza danışmanız önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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