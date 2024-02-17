Antalya'da hasadı başladı; talebe yetişemiyorlar, yok satıyor: Kilosu 100 TL!

Antalya'da şuan ağaçlardan az da olsa fuerte ve bebek cinsi tropikal meyvelerden avokado hasadı yapılıyor.

Özellikle tadı, kıvamı, kokusu, yağlı olması nedeniyle Rusya pazarında Türk avokadosu yok satıyor.

"BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR"

45 yıldır Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, "Avokadonun şuan fuerte ve bebek olmak üzere iki çeşidi var. Rusya en çok fuerte cinsini tercih ediyor. Tat ve yağ bakımından çok üstün, başka ülkelerden gelenler bizimki kadar tatlı değil. O nedenle Türkiye’den giden avokado Moskova'da büyük talep görüyor. Şubat ayında bir tır dolusu avokado yapıp Rusya’ya göndermek gerçekten bir başarı hikayesidir" dedi.

"KİLOSU 100 TL"

Türkiye’de avokadonun en çok Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçesinde üretildiğinin altını çizen Yılmaz, "Fiyatlar bir ay öncesi arasında şuan yüzde 50 bir yükseliş var. Üretici memnun. Bebek cinsi avokado Türkiye’de ucuz, Rusya’da çok pahalı. Bebek cinsi avokado olgunlaştığı damak tadı çok güzeldir. Herkes tercih eder, yiyen başka tercih etmez. Bebek avokadonun kilosu 100 TL, fuertenin de tanesi 30 TL, kilogram olarak 100 TL fiyatı var. Türkiye’de şuan avokadonun ortalama fiyatları 100 TL civarında" dedi.

AVOKADO

Avokadolar, kremsi dokusu ve hafif, fındık aromasıyla bilinen bir meyvedir. Anavatanları Meksika ve Orta Amerika'dır, ancak şimdi dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedirler.

Avokadolar, tekli doymamış yağlar bakımından zengindir, bu da onları kalp sağlığı için iyi bir seçim haline getirir. Ayrıca lif, potasyum ve E vitamini de dahil olmak üzere diğer besin maddeleri bakımından da zengindirler.

Avokadolar çok yönlü bir meyvedir ve tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılabilir. Genellikle guacamole yapmak için kullanılırlar, ancak salatalara, sandviçlere ve sarmallara da eklenebilirler. Ek olarak, avokadolar dondurulmuş ve smoothie'lere veya dondurmaya eklenmiş olarak kullanılabilir.

Avokadonun Faydaları Şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler: Avokadolar, kalp sağlığı için iyi olan tekli doymamış yağlar bakımından zengindir. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum da içerirler,

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir: Avokadodaki tekli doymamış yağlar, LDL ("kötü") kolesterolü düşürmeye ve HDL ("iyi") kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir,

- Sindirimi iyileştirir: Avokadolar, sindirime yardımcı olabilecek lif bakımından zengindir. Ayrıca kabızlığı önlemeye yardımcı olabilecek potasyum da içerirler,

- Göz sağlığını destekler: Avokadolar, lutein ve zeaksantin içeren karotenoidler bakımından zengindir. Bu karotenoidler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir,

- Kilo vermenize yardımcı olabilir: Avokadolar, doyurucu bir meyvedir ve bu da daha az yemenize ve kilo vermenize yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Avokadolar, cildinizi sağlıklı ve nemli tutmaya yardımcı olabilecek E vitamini bakımından zengindir,

- Saç sağlığını iyileştirir: Avokadolar, saçınızı sağlıklı ve parlak tutmaya yardımcı olabilecek E vitamini ve biotin bakımından zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem