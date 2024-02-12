Adana'da sabahın erken saatlerinde hasat başlıyor, talebe yetişemiyorlar: Dalında tanesi 25 TL!

Adana'da hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar gül kesiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi talep patlaması yaşanırken, tanesi dalında 25 TL'den satılan güller yoğun ilgi görüyor.

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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun.

DALINDA TANESİ 25 TL

Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 100-150 TL, internette ise 150-200 TL arasında satılıyor.

Adana'da sabahın erken saatlerinde hasat başlıyor, talebe yetişemiyorlar: Dalında tanesi 25 TL! - Resim : 1

"TALEP ÇOK FAZLA"

Gül hasadına ilişkin İHA'ya konuşan üretici Ogün Sever Okur, "14 Şubat öncesi talep çok fazla, yetiştiremiyoruz sürekli çalışıyoruz. Özel günlerde fiyatlar çok artıyor sonrasında düşüşe geçiyor" dedi.

GÜL

Güller genellikle bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Ayrıca kesme çiçek olarak da popülerdirler ve düğünler, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde sıklıkla verilirler.

Güller ayrıca parfüm, sabun ve losyon gibi çeşitli ürünlerde kullanılan uçucu bir yağ olan gül yağı üretmek için de kullanılır. Gülsuyu, gül yapraklarından yapılan ve yüz toniği olarak kullanılan bir sıvıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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