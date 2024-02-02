Çorum'da yoğun talep gördü, yeni kazanç kapısı oldu: Birçok bölgede dikimi yapılıyor!

Çorum'un Osmancık ilçesinde son dönemde zeytin ağacı dikimi yoğun ilgi görmeye başladı. İlçe iklimi zeytin yetiştiriciliği için oldukça elverişli olurken, ortalama verim kapasitesi 1 ağaçta 7 ila 15 kilogram arasında değişmekte olup yeni kazanç kapısına dönüştü.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde zeytin yetiştiriciliği her geçen daha fazla ilgi görüyor.

Son 20 yılda ilçedeki ağaçların sayıları on binleri bulurken asırlık zeytin ağaçları da Osmancık’a taşındı.

"1 AĞAÇTA, 7 İLA 15 KİLOGRAM VERİM"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Osmancık'ta peyzaj ve tarım alanında faaliyet gösteren Ramazan Duru, "Hem endüstriyel anlamda hem de tarım anlamında ilçe ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Bölgemizdeki Gemlik çeşidi zeytin ağaçlarımızın ortalama verim kapasitesi 1 ağaçta 7 ila 15 kilogram arasındadır" ifadelerini kullandı.

Çorum'da yoğun talep gördü, yeni kazanç kapısı oldu: Birçok bölgede dikimi yapılıyor! - Resim : 1

ZEYTİN AĞACI

Zeytin ağacı, uzun ömürlülüğü, kuraklığa dayanıklılığı ve besleyici meyveleri ile bilinir. Bazı zeytin ağaçlarının 2000 yıldan fazla yaşadığı bilinmektedir.

Zeytin ağacı, ılıman iklimleri sever ve -10°C'ye kadar soğuğa dayanabilir. Kuraklığa dayanıklı bir ağaçtır ve az yağmurla bile büyüyebilir.

Zeytin ağacı, 5 ila 10 metre arasında boylanabilir. Yaprakları yeşil ve mızrak şeklindedir.

Zeytin ağacı, Eylül ve Ekim aylarında çiçek açar. Meyveleri, zeytin olarak bilinen küçük, yuvarlak druplardır. Zeytinler yeşil veya siyah renkte olabilir.

Zeytin, salamura zeytin, zeytinyağı ve sabun yapımında kullanılır. Zeytinyağı, Akdeniz mutfağında önemli bir besin kaynağıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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