İstanbul'da fiyatlar uçtu, 1 damacanada 1 bardak suyun fiyatı cep yaktı!

Enflasyon ve kur krizle birlikte yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken, İstanbul'da 19 litrelik damacana su fiyatları son 1 senede yüzde 100'ün üzerinde arttı. Böylece, 1 damacanada 1 bardak suyun fiyatı ortalamaya vurulduğunda 1 TL'yi aşıyor.

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Enflasyon ve kur krizle birlikte; akaryakıt, kira ve enerji ücretleri gibi maliyetlerde yaşanan artış su fiyatlarına da yansıdı.

İstanbul'da 19 litrelik damacana su fiyatları geçtiğimiz yılın Ocak ayında 30-40 lira bandındayken şu an 75-100 lira arasında satılıyor. Ayrıca, 1,5 litrelik ve 5 litrelik sular da aynı oranda arttı.

"1 BARDAK SUYUN FİYATI 1 TL'Yİ AŞIYOR"

Su fiyatlarındaki artışa ilişkin İHA'ya açıklamada bulunan su dağıtım firma yetkilisi Ünsal Akpolat, "19 litre suyu 75 TL’ye satıyoruz. Bir diğer marka 19 litre suyu da 85 liraya satıyoruz. Akaryakıt fiyatları arttı, çalışan ücretleri arttı. Kira fiyatlarımız, nakliye fiyatlarında da artış yaşanıyor. Geçtiğimiz sene 35-40 liraya satıyorduk. Vatandaşlar da artan fiyatlara tepkili, bazıları arıtma cihazı taktırıyor. Satışlarımıza da düşüş olarak yansıyor. Yarım litre suları 5 liraya satıyoruz. Bardak olarak hesaplarsak, 1 bardak suyun fiyatı 1 lirayı aşıyor" dedi.

İstanbul'da fiyatlar uçtu, 1 damacanada 1 bardak suyun fiyatı cep yaktı! - Resim : 1

"FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"

Fiyatlardaki artıştan şikayet eden Nedret Yener isimli vatandaş, "2 kişiyiz 5 litrelik pet şişelerde su alıyoruz. Fiyat söyleyemiyorum çünkü sürekli fiyatlar değişiyor. Sadece içmek için aldığım suyu kullanıyoruz. Yemek ve çay için dinlendirilmiş suyu kullanıyoruz. Arıtma denedik fakat tadı hoşumuza gitmedi. Satılan suların da doğal kaynak suyu olup olmadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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