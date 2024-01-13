Galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası yükselecek mi?

Enflasyon, kur krizi ve kredi faizlerinin yüksek olması ikinci el otomobil piyasasını vurdu. Otomobil piyasasına ilişkin galerici Ahmet Yurtlu, "Ocak ayı itibarıyla fiyatlarda ufak tefek artışlar görmeye başladık" dedi.

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İkinci el otomobil piyasasını değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, 2024 yılının ikinci el piyasası için toparlanma yılı olacağını belirtti.

İHA'ya konuşan Yurtlu, "İkinci elde 2024 yılı artık biraz toparlanma yılı olacak. 5-6 aydır otomotiv sektöründe ciddi bir düşüş yaşadık. Hem araç satışlarının durması hem fiyatların bazı araçlarda yüzde 15 ile 25 arasında geri çekilme oldu. Bunun sebepleri var. Daha önce olması gerekenden çok daha fazla bir artış vardı. Piyasa onun düzeltmesini yaptı. Fakat 2024 yılında biraz daha durağan, biraz daha oturmuş bir piyasa bekliyoruz" dedi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ GERÇEKTEN ETKİLİYOR"

"Faiz oranlarının yüksek olması, bankaların kredi kullandırmaması, vatandaşın alım gücünü gerçekten etkiliyor" diyen Yurtlu, "Çünkü araç fiyatları ciddi bir meblağlara ulaştı. Bugün normal binebilecek bir araba 1 milyon civarında. Fonlamadan bunu almakta zorlamaya başladı. Onun için yatay bir seviye oluştu" ifadelerini kullandı.

Galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası yükselecek mi? - Resim : 1

"FİYATLARDA UFAK TEFEK ARTIŞLAR GÖRMEYE BAŞLADIK"

Fiyatların da 2024 yılında oturacağını kaydeden Yurtlu, ikinci el araç fiyatlarında artışlar yaşandığını dile getirerek, "Ocak ayı itibarıyla fiyatlarda ufak tefek artışlar görmeye başladık. Bunun sebebi bayiler satışlarını tamamladığı ve hedeflerini tutturmak için kampanyalar yaptılar. Bu kampanyaların sona ermesiyle bazı araçların fiyatlarında yüzde 10-15 ama minimum yüzde 5 bir artış yaşandı. Bunun da ikinci ele bir etkisi oldu. Ocak ayının başında bunu gördük. Yavaş yavaş fiyatların arttığını görüyoruz" dedi.

"FİYAT DÜZENLEMESİ TEKRAR GELECEK"

"Kısa vadede araç almak isteyenlerin biraz hızlı davranması lazım" diyen Yurtlu, "Çünkü bu saatten sonra kış modundan çıkılmasıyla fiyatların biraz daha artacağını düşünüyoruz. Geçen yıllarda yaşadığımız fiyat artışlarını yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Çok fahiş fiyatlar artmayacak ama enflasyonun etkisi ve kampanyaların bitmesiyle bir fiyat düzenlemesi tekrar gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Otomobil
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