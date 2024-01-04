Adana'da maliyetine hasat başladı, dönüm başına ortalama 4 ton: Tarlada kilosu 4 TL!

Adana'da yetişen portakallarda maliyetine hasat başladı. Dünyadan yoğun talep gören ve tam bir C vitamini deposu olana portakalın, tarlada kilosu 4 TL'den alıcı buluyor.

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Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da portakal hasadı sürüyor.

Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

"KİLOSU TARLADA 3-4 TL"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Fiyatlar 3 ile 4 lira arasında değişmekte. Geçen sene portakal fiyatı 8-10 liraydı ama bu sene fiyatlar düşük" dedi.

Adana'da maliyetine hasat başladı, dönüm başına ortalama 4 ton: Tarlada kilosu 4 TL! - Resim : 1

"ÇİFTÇİ VE TÜCCAR UMDUĞUNU BULAMADI"

Doğan, "Bir nebze maliyetler kurtarıldı. Mısır ve Yunanistan bizim rakiplerimiz. Onların girdi fiyatları daha düşük olduğu için bazı ülkeler onları tercih ediyor. Çiftçi ve tüccar portakaldan bu sene umduğunu bulamadı" ifadelerini kullandı.

PORTAKAL

Portakal, dünyanın en popüler meyvelerinden biridir. Tatlı ve sulu bir tada sahip olan portakal, C vitamini, potasyum ve diğer besin maddeleri açısından zengindir.

Portakal, çiğ olarak tüketilebileceği gibi, meyve suyu, marmelat, reçel, kek, pasta gibi çeşitli yiyeceklerde de kullanılabilir.

Portakalın faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Portakal, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Portakal, antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Portakal, potasyum açısından zengin bir meyvedir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler,

- Göz sağlığını destekler: Portakal, A vitamini açısından zengin bir meyvedir. A vitamini, göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur,

Portakal, sağlıklı bir beslenme için önemli bir meyvedir. Portakal, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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