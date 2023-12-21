Kilis'te hasadı başladı, düşük rekolte fiyatı vurdu: Litresi 220 TL'den başlıyor!

Türkiye'de zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı noktalardan biri olan Kilis'te zeytinyağı üretimi sürüyor. Faydası saymakla bitmeyen zeytinyağında düşük rekolte nedeniyle litre fiyatı 220 TL'den başlıyor.

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Kilis'te yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarındaki yoğunluk had safhaya ulaştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte asırlık zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, kentin çeşitli noktalarında bulunan fabrikalarda zeytinyağı yapılıyor. Zeytinyağında Düşük rekolte nedeniyle litre fiyatı 220 TL'den başlıyor.

"FİYAT ARTTI"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Hasadın devam ettiği şehirde zeytinyağı fabrikaları da tam kapasite olarak 24 saat çalışıyor. Bu sene de rekoltenin çok düşük olmasından dolayı fiyat artışları meydana geldi" dedi.

Kilis'te hasadı başladı, düşük rekolte fiyatı vurdu: Litresi 220 TL'den başlıyor! - Resim : 1

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, ayrıca E vitamini, K vitamini ve polifenoller gibi antioksidanlar açısından da zengindir.

Zeytinyağı, aşağıdaki sağlık yararları ile ilişkilendirilmiştir:

- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur: Zeytinyağı, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir. Bu, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Zeytinyağı, bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, meme kanseri, kolon kanseri ve prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır,

- Oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur: Oksitatif stres, hücrelere zarar verebilecek serbest radikallerin birikmesi durumudur. Zeytinyağı, antioksidan içeriği sayesinde oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur: Zeytinyağı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek E vitamini ve polifenoller içerir,

- Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur: Zeytinyağı, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilecek E vitamini ve polifenoller içerir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kilis Zeytinyağı zeytin
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