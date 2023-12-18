Otomobil piyasasında 'kredi' darlığı: Piyasa durdu!

Enflasyon ve kur kriziyle yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken, kredi faizlerinin de yükselmesi otomobil piyasasını durma noktasına getirdi.

Otomobil piyasasında yaşanan gelişmeleri İHA'ya değerlendiren galerici esnası, "Sıfır araçlara gelince, stokta vardı, çıkartıldı deniliyor ama faydası yok" ifadelerini kullandı.

"FAİZLER İNMEYENE KADAR DÜZELMEYECEK"

"Faizler inmeyene kadar piyasanın düzelmeyeceğini" aktaran galerici esnafı, "Kredi çekilebilse sıfır araç da, ikinci el araç da alınır. Araç fiyatları yüzde 30'larda düşmüş. En düşük araç 1 milyondan aşağı değil. İkinci eller ise 300-500 bin arası güzel satıyorduk. 700 ile 900 arası satılmaz, piyasası durgun. Dört aydır fiyat bu. Sektörün durumu şu an böyle, önümüzdeki aylarda ne olur bilemeyiz" dedi.

"NİYE GELİĞ ARAÇ ALSIN?"

İnsanların parasını araçlarda kullandığını belirten galerici, "Ayda 1 adet satabilseydi ayda 10-20 bin kar kalıyordu. Şu anda 1 milyonunu bankaya yatırıyor ayda 45 bin lira faizini alıyor. Niye gelip araç alsın? Sıfır araç da alamaz, ikinci el araç da almaz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem