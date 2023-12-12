Samsun'da hasadı başladı, pazar sıkıntısı baş gösterdi: Kilosu 7 TL!

Samsun'un Bafra Ovası'nda başlayan pırasa hasadı devam ediyor.

Birçok ülkeye ihracatı yapılan pırasada özellikle Türkiye'de pazar sıkıntısı yaşadıkların söyleyen üreticiler, eskiden insanların daha çok pırasayı tercih ettiklerini belirtti.

"KİLOSU 7 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan pırasa üreticisi İlkay Karasu, "Bu sene pırasada maliyetler arttı fakat fiyatlar umduğumuz gibi değil. Satışlar düşük durumda. Halciler bizden randımanlı mal almıyor. Karşı tarafa satamıyormuş. Bu sefer satamayınca da bizi etkiliyor. Pırasanın işçiliği çok, maliyeti yüksek. Sökmesi, paklaması, bağlaması derken 4 -5 işlemden geçiyor. Zahmetli ama umduğumuz fiyatları bulamadık. Fiyatlar 5 ile 7 TL arasında değişiyor" dedi.

PIRASA

Pırasa, soğangiller familyasından bir sebzedir. Tatlı ve keskin bir tada sahiptir ve genellikle çorbalarda, yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Pırasa, A, C, E ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve lif açısından zengindir.

Pırasanın faydaları arasında şunlar yer almaktadır:

- Sindirim sistemini destekler,

- Kalp ve damar sağlığını korur,

- Kemik sağlığını destekler,

- Göz sağlığını destekler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Pırasayı pişirmeden önce, saplarını soyun ve yıkayın. Pırasa, çiğ olarak da tüketilebilir, ancak genellikle pişirilerek tüketilir. Pırasa, çorbalarda, yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Pırasa yemekleri yapmak için, pırasaları doğrayıp soteledikten sonra, istediğiniz malzemelerle birlikte pişirebilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem