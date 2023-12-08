Yozgat'ta çiftçi isyan etti: 40 bin ton şeker pancarı tarlada kaldı, yollara döküldü!

Yozgat Sarıkaya’da tonlarca şeker pancarı fabrikalar alım yapmadığı için yollarda ve tarlalarda bekletiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem’e dert yanan çiftçiler, şeker pancarlarının yağmur nedeniyle çürüme tehlikesi altında olduğuna dikkat çekti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Yozgat Sarıkaya’da şeker pancarı üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

ANKA'nın aktardığı habere göre Adem, "Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi ve çevresindeki köylerdeki şekerpancarı üreticilerin ellerindeki şeker pancarını günlerdir fabrikaya teslim edemediklerini için sokaklarda kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştuğunu, eğer yağışlar artarsa çiftçinin tüm emeğinin yine heba olacağını" söyledi.

"TARLADAN NASIL GÖTÜRECEĞİM"

40 bin ton kadar şeker pancarının tarlalarda bekletildiğini, yağmurla beraber mahsulün çürüme ihtimaline değinen bir çiftçi, "Bir aylık hava durumuna bakıyorum sürekli yağış. Ben bunu tarladan nasıl götüreceğim ben şu anda onu düşünüyorum" dedi.

Yozgat'ta çiftçi isyan etti: 40 bin ton şeker pancarı tarlada kaldı, yollara döküldü! - Resim : 1

"BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYORLAR"

CHP’li Adem, "Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi ve çevresindeki kasaba ve köylerdeki şeker pancarı üreticileri, Sorgun Şeker Fabrikası’nın alım işlemlerini başlatmaması ve sürecin gecikmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Aralık ayı bitmek üzere hala tarlalardan sökülmüş şeker pancarı fabrikaya gitmeyi bekliyor. Ayrıca, Sarıkaya ilçesi ve köylerinde üretilen şeker pancarının yerine Konya bölgesinden getirilen ürünlerin tercih edilmesi, bölgedeki çiftçiler arasında ciddi bir soruna neden oluyor" ifadelerini kullandı.

ŞEKER PANCARI FİYATI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kota tamamlama primi dahil 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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