Adana'da üretici zarar etti, mutfakların vazgeçilmezi ton ton dere yatağına döküldü: Markette kilosu 12.50 TL, tarlada 30 kuruş!

Adana'nın Kozan ilçesinde zincir marketlerde kilosu 12.50 TL ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon, para etmeyince dere yatağına döküldü.

İHA'nın aktardığı habere göre, Deliçay’a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia ediyor.

LİMON

Limon, C vitamini, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi önemli besin maddeleri açısından zengin bir meyvedir. Bu besin maddelerinin insan sağlığı için birçok faydası vardır.

Limonun faydalarından bazıları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Limon, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidandır. Limon suyu içmek, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltabilir,

- Sindirimi destekler: Limon, pektin adı verilen bir lif içerir. Pektin, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan bir lif türüdür. Limon suyu içmek, kabızlık, ishal ve gaz gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur: Limon, potasyum açısından zengin bir meyvedir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir. Limon suyu içmek, yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Limon, antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, kansere neden olduğu bilinen moleküllerdir. Limon suyu içmek, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Diş sağlığını destekler: Limon suyu, diş çürüklerini önlemeye yardımcı olan bir asit olan sitrik asit içerir. Limon suyuyla gargara yapmak, diş çürüklerini önlemeye yardımcı olabilir,

- Cildin sağlığını destekler: Limon suyu, cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olan bir antioksidan olan C vitamini içerir. Limon suyuyla cildinizi silmek, cildinizin sağlıklı görünmesini ve hissetmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem