Adana'da limon dalında kaldı, üretici isyan etti!

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da 150 bin dönüm alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonun hasadı Eylül ayında başladı.

600 bin tona yakın rekolte beklenen limonda ilk hasatta fiyatı 4-5 liraya satılırken talep olmaması nedeniyle bahçede kilogramı 30 kuruşa kadar geriledi.

ÜRETİCİLER ÇAĞRIDA BULUNDU

Üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin limonları üreticiden alıp limonata yaparak vatandaşa satması çağrısında bulundu. Ayrıca üreticiler, belediyelerin de limonları üreticiden alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtması gerektiğini söyledi.

"TARLADA 30 KURUŞ MAKETTE 15-20 TL"

Bahçede 30 kuruşa dahi alıcı bulamayan limonun zincir marketlerde 15-20 liraya satılmasına da tepki gösteren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Aradaki fiyat farkı çok fazla. Siz buradan ücretsiz bir ürün dahi alsanız nakliye, işçi, paketleme tesisleri ücretiyle 10 liradan metropol illerde satılıyor. Bu durum girdi fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem