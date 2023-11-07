Adana'da limon dalında kaldı, üretici isyan etti!

Adana'da mayer cinsi limona talep gelmeyince binlerce üretici ürününü satamadı. Limon fiyatlarının tarlada 30 kuruşa kadar düşmesinin ardından üreticiler, "limonu Tarım Kredi Kooperatifleri alıp, limonata yaparak vatandaşa satsın" çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
> <

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da 150 bin dönüm alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonun hasadı Eylül ayında başladı.

600 bin tona yakın rekolte beklenen limonda ilk hasatta fiyatı 4-5 liraya satılırken talep olmaması nedeniyle bahçede kilogramı 30 kuruşa kadar geriledi.

ÜRETİCİLER ÇAĞRIDA BULUNDU

Üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin limonları üreticiden alıp limonata yaparak vatandaşa satması çağrısında bulundu. Ayrıca üreticiler, belediyelerin de limonları üreticiden alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtması gerektiğini söyledi.

Adana'da limon dalında kaldı, üretici isyan etti! - Resim : 1

"TARLADA 30 KURUŞ MAKETTE 15-20 TL"

Bahçede 30 kuruşa dahi alıcı bulamayan limonun zincir marketlerde 15-20 liraya satılmasına da tepki gösteren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Aradaki fiyat farkı çok fazla. Siz buradan ücretsiz bir ürün dahi alsanız nakliye, işçi, paketleme tesisleri ücretiyle 10 liradan metropol illerde satılıyor. Bu durum girdi fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: Çiftçi limonu söküp biyokütle tesislerine gönderiyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: Çiftçi limonu söküp biyokütle tesislerine gönderiyor
Zeytinin merkezi Manisa'dan kötü haber, fiyatlar şişti! Zeytinin merkezi Manisa'dan kötü haber, fiyatlar şişti!
Karabük'te dünyanın en pahalı baharatını kuraklık vurdu, fiyatı uçtu: Kilosu 250 bin TL! Kuraklık vurdu, fiyatı uçtu: Kilosu 250 bin TL!
Mersin'de lezzete dönüşen zeytinyağı mesaisi başladı: Litresi 190 TL! Zeytinyağı mesaisi başladı: Litresi 190 TL!
Dünya piyasalarında kilosu 55 liraya satılan pamuk, Türkiye'de 17 lira... Çiftçiler tepkili Dünya piyasalarında kilosu 55 liraya satılan pamuk, Türkiye'de 17 lira... Çiftçiler tepkili
Ücretli öğretmenlerin aldığı para asgari ücretin altında kaldı Ücretli öğretmenlerin aldığı para asgari ücretin altında kaldı
Zincir markette fiyat oyunu: Rafta farklı, kasada farklı! Zincir markette fiyat oyunu!
Zonguldak'ta çiftçi fındık fiyatına isyan etti, ağaçlarını baltayla kesti! Çiftçi fındık fiyatına isyan etti, ağaçlarını kesti!
Emeklilere neden seyyanen zam yapılmadığı belli oldu Emeklilere neden seyyanen zam yapılmadığı belli oldu
Aykut Elmas'tan 'gece gelen zam' göndermeli skeç Aykut Elmas'tan 'gece gelen zam' göndermeli skeç
Alım gücü düştü, kredi çekip dolar alanlar döviz bürolarına koştu! Kredi çekip dolar alanlar döviz bürolarına koştu!
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak! 73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak!
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler