Zeytinin merkezi Manisa'dan kötü haber, fiyatlar şişti!

Yaklaşık 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye’de en fazla zeytin ağacına sahip Manisa’nın Akhisar ilçesinde hasat sezonu iklim şartları nedeniyle buruk başladı.

Normal sezonda ocak aylarına kadar süren hasadın bu yıl daha kısa sürmesi beklenirken, rekolte kaybı nedeniyle zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında da yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor.

FİYATI DÖRDE KATLANDI

Verimin düşük olması nedeniyle geçen yıl kilosu 15-20 arasında satılan sofralık zeytinlerin kilogramı 70-80 lira arasında alıcı buluyor. Normal şartlarda ocak aylarına kadar süren hasadın düşük rekolte nedeniyle de daha kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

"REKOLTENİN DÜŞÜK OLACAĞINI BEKLİYORDUK"

Beklentinin altında bir verim kaybıyla karşılaştıklarını söyleyen Akhisar Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Sait Kaya, "Akhisar’da hasadımız başladı. Bu sene verim oldukça düşük. Beklentinin altında bir rekolteyle karşılaştık bu sene. Bu sene Akhisar’ın ürünü olan Akhisar Domat ve Akhisar Uslu’su çeşitlerinde hasada başladık. Yakın zamanda da Akhisar’da yetişen Trilye cinsinde hasat başlayacaktır. Geçen sene rekolte oldukça yüksekti. Rekor yılını yaşamıştık. Türkiye genelinde rekolte yüksekti. Akhisar’da rekoltenin biraz daha düşük olabileceğini bekliyorduk. Ancak çiçeklenme döneminde yaşadığımız bazı iklimsel olaylar, havaların soğuk ve yağışlı gitmesi özellikle çiçeklenme zamanında verimin beklediğimizin altında olmasına neden oldu" dedi.

ZEYTİN

Zeytin, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Zeytin, E vitamini, A vitamini, K vitamini, B vitamini grubu, potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineralleri içerir. Zeytin ayrıca, polifenol adı verilen antioksidanlar açısından da zengin bir meyvedir.

Zeytinin sayısız sağlık faydası vardır. Zeytin, kalp sağlığını korur, kolesterol seviyesini düşürür, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser riskini azaltır ve diyabet riskini azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem