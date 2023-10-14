Karabük'te dünyanın en pahalı baharatını kuraklık vurdu, fiyatı uçtu: Kilosu 250 bin TL!

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle çiçek açmadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran, Ağustos ayında ekimi yapılan, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olan, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safranın havaların soğumamasıyla çiçek açamaması ilçede düzenlenen hasat şenliğinin ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

15 GÜN GECİKTİ

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, 15 gün geçmesine rağmen çiçek açmadı.

"SICAKLIKLARDA FARK VAR"

Safranda çiçeklenmenin 15 gün geciktiğini belirten safran üreticisi İsmail Yılmaz, "Gece ve gündüz sıcaklıklarında aşırı bir fark var. Safranın çiçek açması için gece 5-6 derece, gündüz de 13-17 derece civarında olması gerekiyor. Bizde hala 20 derece gündüz sıcaklığı. Daha da yüksek olduğundan dolayı çiçekler gecikti. Muhtemelen soğuğu bekliyor. Belki bir hafta içinde falan inşallah açar" diye konuştu.

"HASAT ERKEN BİTECEK"

Yılmaz, safran hasadının geç başlamasının, hasadın erken bitmesine neden olacağını kaydederek şunları söyledi:

"Yani 15 gün daha eksik hasat yapacağız anlamına gelir. Ama bu rekolteyi etkiler mi? Ona bakacağız. Çiçek öyle bir şey ki, kısa zamanda açsa bile çiçek başlayınca bu sefer hızlı açmaya başlıyor. Her gün bir açacağına 3-5 açıyor. O açığı kapatıyor."

"250 BİN TL'YE SATILACAK"

Bu yıl 14 dönümlük alanda üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, safranın kilosunun 250 bin lirayı bulacağını söyledi.

140 BİN ÇİÇEKTEN BİR KİLOGRAM ÇIKIYOR

Öte yandan 1 kg safran baharatı elde edebilmek için 80.000 ile 140.000 adet çiçek toplanması gerekiyor.

SAFRAN

Safran, Crocus sativus çiçeğinin stigmalarından elde edilen bir baharattır. Dünyanın en pahalı baharatlarından biridir ve bunun nedeni zahmetli hasat işlemidir. Safran, kendine özgü bir aroması ve tadı vardır ve genellikle Fars, Hint ve Avrupa mutfağında kullanılır.

Mutfak kullanımlarının yanı sıra safran, yüzyıllardır geleneksel tıpta da kullanılmaktadır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına sahip olduğuna inanılmaktadır:

- Ruh halini iyileştirme ve depresyon semptomlarını azaltma,

- Libidoyu ve cinsel işlevi artırma,

- Ağrı ve iltihabı hafifletme,

- Kalp hastalığı ve kanserden koruma,

- Sağlıklı cilt ve saçın teşviki.

Safran çeşitli şekillerde kullanılabilir. Yemekler bütün olarak veya toz haline getirilerek eklenebilir. Safran iplikleri ayrıca lezzetli bir infüzyon oluşturmak için sıcak su veya süte batırılabilir.

Safran kullanmanın bazı ipuçları şunlardır:

* Pirinç yemeklerine güzel bir altın rengi ve eşsiz bir lezzet vermek için safran ekleyin,

* Safran iplerini süt veya suya batırın ve içeceklerde, tatlılarda ve tuzlu yemeklerde kullanılabilecek bir safran infüzyonu oluşturun,

* Çorbalara, güveçlere ve körilere lezzet katmak için safran tozu kullanın,

* Tavuk, balık veya kuzu için marinelere safran iplikleri ekleyin,

* Kavrulmuş sebzeler veya patlamış mısır üzerine safran tozu serpin.

Safran, çeşitli şekillerde kullanılabilen çok yönlü ve lezzetli bir baharattır. Ayrıca antioksidanlar ve diğer faydalı bileşikler açısından iyi bir kaynaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem