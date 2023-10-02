Mersin'de lezzete dönüşen zeytinyağı mesaisi başladı: Litresi 190 TL!

Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu için fabrikalarda mesai başladı.

Kent genelinde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar birçok bölgede yetiştirilen zeytini bahçelere giren işçiler binbir zahmetle topluyor. Toplanan zeytinler elekten geçirildikten sonra yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler kazalara aktarılarak aspiratörden geçirilip yıkanıyor. Daha sonra kırıcıdan geçen zeytinler, 2 saatlik zahmetli yolculuğunun ardından sofraların vazgeçilmezi olan yağa dönüşüyor.

"YİNE DE UMUTLUYUZ"

Bu yılki zeytin hasadına başladıklarını belirten üretici Uğur Ersöz de, "Bahçemizdeki ağaçlarda farklı farklı verim var. Biraz düşüş var ancak yine de umutluyuz" dedi.

"LİTRESİ 180-190 TL"

2023 yılı zeytin sezonunun başladığını belirten Mersin Erdemli’deki zeytinyağı fabrikası sahibi Muhammed Gök, "Dünyadaki iklimsel değişiklikten bölgemiz de etkilendi. Rekolte düşüklüğü var fakat dünyanın Türkiye'den özellikle bölgemizden zeytin ve yağ talebinden dolayı ihracatta fiyat yükselmesi mevcut. Şu anda sızma zeytinyağının litresi 180-190 lira, toptan alım fiyatları gündemde. Bu da üreticimize bir şekilde yansıyacak. Rekolte düşüklüğünün aradaki fiyat farkı ile kapanacağını düşünüyoruz. İnşallah üreticilerimiz güzel bir sezon geçirir" ifadelerini kullandı.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, zeytin ağacının (Olea europaea) meyvesinden elde edilen yeşilimsi-sarımtırak renkte sıvı bir yağdır. Dünyanın en eski bitkisel yağlarından biridir ve Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahiptir.

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve kalp sağlığını iyileştirmeye, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve beyin fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve kanser, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruyabilir.,,

Zeytinyağı Çeşitleri

Zeytinyağı, üretim yöntemine ve kalitesine göre farklı çeşitlere ayrılır.

- Soğuk sıkım zeytinyağı: Zeytinler, ısı uygulanmadan preslenerek elde edilir. En kaliteli zeytinyağı çeşididir ve güçlü bir tada ve aromaya sahiptir.

- Rafine zeytinyağı: Zeytinlerin yağı, ısı uygulanarak veya kimyasal işlemler kullanılarak elde edilir. Daha az lezzetli ve aromatiktir, ancak daha düşük bir fiyata sahiptir.

- Riviera zeytinyağı: Rafine zeytinyağının, soğuk sıkım zeytinyağı ile karıştırılmasıyla elde edilir. Soğuk sıkım zeytinyağının lezzetini ve aromasını, rafine zeytinyağının ise düşük fiyatını sunar.

Zeytinyağının Faydaları

Zeytinyağı, birçok sağlık faydasına sahip bir besindir.

- Kalp sağlığını destekler: Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, kandaki LDL (kötü) kolesterol seviyesini düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterol seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı riskini azaltır.

- Kolesterol seviyelerini düşürür: Zeytinyağı, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan oleik asit bakımından zengindir,

- Beyin fonksiyonunu destekler: Zeytinyağı, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu antioksidanlar, beyin hücrelerini serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olabilir.,

- Kanser riskini azaltabilir: Zeytinyağı, kanser riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı riskini azaltabilir: Zeytinyağı, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Cilt sağlığını destekler: Zeytinyağı, cildin nemlendirilmesine ve korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, cilt yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olabilir.

Zeytinyağı Nasıl Kullanılır?

Zeytinyağı, yemek pişirmede, salata soslarında ve kozmetikte kullanılmaktadır.

* Yemek pişirmede: Zeytinyağı, kızartma, soteleme ve fırınlama gibi çeşitli yemek pişirme yöntemlerinde kullanılabilir. Soğuk sıkım zeytinyağı, salata ve soslarda kullanmak için en iyisidir,

* Salata soslarında: Zeytinyağı, salata soslarının temel bileşenidir. Limon suyu, sirke ve baharatlarla karıştırılarak lezzetli ve sağlıklı salata sosları hazırlanabilir,

* Kozmetikte: Zeytinyağı, cilt ve saç bakımında kullanılabilir. Cildi nemlendirmek, beslemek ve korumak için kullanılabilir. Ayrıca, saçların yumuşatılmasına ve parlatılmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem