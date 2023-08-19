Zincir markette fiyat oyunu: Rafta farklı, kasada farklı!

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, ürünün raftaki fiyatı ile kasadan geçilen fiyatında fark olduğu için zincir marketin şubesini basarak çalışanlara bağırdı.

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İstanbul Bahçelievler Yenibosna’da dün yaşanan olayda, bir kişi oğlunu zincir marketin şubesine göndererek makarna almasını istedi.

Çocuk rafta 17.5 lira olarak gördüğü makarnayı kasadan 25 lira olarak alıp fişiyle birlikte eve geldi. Fişi kontrol eden çocuğun babası, arada fiyat farkı olduğunu görünce çok öfkelendi.

KAMERALARA YANSIDI

Makarna ve fiş ile marketi basan adam önüne gelen çalışana bağırarak, "Siz hırsızsınız" dedi. Markette bağırmaya devam eden adamı fark eden başka bir müşteri onunla konuşmaya çalıştı. Şahıs uzun süre ikna olmamakta direndi. Bir süre sonra market çalışanları da fiyatı düzeltirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zincir markette fiyat oyunu: Rafta farklı, kasada farklı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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