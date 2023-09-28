Dünya piyasalarında kilosu 55 liraya satılan pamuk, Türkiye'de 17 lira... Çiftçiler tepkili

Bu yıl pamuk üreticilerine açıklanan mazot ve gübre desteği 366 TL olarak belirlendi. Bir üretici dekara ortalama 10 litre yakıt kullandığında 400 TL masraf yapıyor. Dekara 2 bin TL gübre harcamasıyla, üretici bir dekarda 2 bin 4000 TL masraf yapıyor. Devletin açıkladığı 366 TL destek çiftçiyi kurtarmıyor.

İki ay tarlada kalan pamuğun geçen yıl biçer döver masrafı dekar başına 400 lirayken bu yıl bin 200 TL. Şanlıurfa'da sulama maliyeti aynı zamanda elektrik kullanımı demek. Dekara ortalama sulama- elektrik maliyeti 900 TL.

DÜNYA PİYASALARINDA PAMUK 55 TL ÜZERİNDEN SATIŞ YAPIYOR

ÇUKOBİRLİK, bu yıl pamuk fiyatını daha açıklamadı. Açıklasa bile Birlik yeterince alım yapmadığı için üreticiler borçlarını kapatmak için erkenden serbest piyasaya ürün satıyor. Şanlıurfa’da geçen yıl 12 liraya kadar düşen pamuk bu yıl geçen yılın başlangıç fiyatı 16-17 TL ile serbest piyasaya satılıyor. Dünya piyasalarında ise pamuğun kilosu 55 TL’nin üzerinde değer görüyor.

Şanlıurfa ve Çukurova bölgelerinde pamuk hasadı neredeyse bitmek üzere ancak pamuk taban fiyatında hala bir açıklama yok. Harran ve Akçakale çiftçileri hasat pamuk fiyatının açıklanması için Harran yolu üzerinde bir araya gelerek durumu protesto etti. Üreticiler fiyatların bir önce açıklanması ve serbest piyasanın fiyatlarına mahkum kalmak istemediklerini dile getirdi.

"FİYAT BELİRLENMEDİ, BELİRLENSE BİLE 14-15 TL BANDINDA OLUR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Zekeriya Akın, "Çiftçi olarak bizim girdi fiyatlarımız yüzde 400 artmış bulunmakta. Biçerin fiyatı arttı, mazotun fiyatı arttı. Gübreyi 14-15 TL’den aldık. Mazot aldı başını gidiyor. Belki 60 TL olur. Hepimiz tarlayı bırakıp gideceğiz mevsimlik işçi olarak. Fiyat belirlenmedi bugüne kadar bugün belirlense de 14-15 TL olacak biliyorum. Niye Türkiye'de pamuk ucuz? İthal ediliyor çünkü. Mısır fiyatı düşük, 3 TL. Pamuk 12-13 TL, mazot 45 TL. Gübre almış başını gidiyor. Çiftçi olarak dilenci olduk biz" diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Aslanbaş ise ANKA'ya "Bir hafta 10 gün sonra bölgemizde pamuk hasadı başlayacak. İlk başta biz yetkililerimizden bu pamuğun gerçek değerini, ülkemizin buna gücü yetmiyorsa ülkemizdeki gerçek değerini göz önünde bulundurarak işletmelerin gerçek değerinden almasını rica ediyorum" dedi.

"SON İKİ YILDA TON BAŞINA 1.6 OLARAK PRİM DESTEĞİ ALIYORUZ"

Aslanbaş, "100 dönüm tarlanın maliyeti 100 bin lira. Bir ailenin sadece mutfak geçimine artık traktör alamıyoruz ekipman alamıyoruz. Sizden ricamız var olan ithalatın durdurulması. Son iki yılda ton başına 1.6 olarak prim desteği alıyoruz. En az ton başına 3 bin 500 TL olması. Şu an çiftçilerk mağdur ama tek bit yetkili yok. Seneye çiftçi tarlayı ekmediğinde buğday fiyatı 20 TL'ye dayandığında mısır, pamuk fiyatı yükseldiğinde o zaman çiftçinin değerini göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA