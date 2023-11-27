İkinci el otomobil piyasasında talep durdu, fiyatlar düştü!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken ikinci el otomobil piyasasında da durgunluk devam ediyor.

İkinci el otomobil piyasasının durgun devam ettiğini belirten galerici Yılmaz Kebapçı, "Fiyatlar hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Şu anda köpük kalktı diyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi stokçuların aradan çıkması ve talep de büyük oranda düştü. Şu anda fiyatlardaki gerileme yüzde 25-30 arasında değişiyor. Sıfır araçlarda da ilan yoğunluğu olmaya başladı. Elinde olanların çoğu yatırım için almıştı şimdi ise satmak istiyor. Bunun nedeni ise faiz oranlarının artması" dedi.

"TALEP ESKİYE GÖRE ÇOK FAZLA YOK"

İkinci el otomobil piyasasında ki durgunluğun 3 aydır devam ettiğini vurgulayan oto galerici Gökhan Ardeşen ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durgunluğun yakın zamanda biteceğini düşünmüyoruz. Fiyatlardaki düşüş ortalama en yüksek seviyeden yüzde 30 geri geldi. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde de yüzde 35’lere kadar gerileyeceğini düşünüyoruz. Talep ise eskiye göre çok fazla yok. Yatırım için lüks araç alan vatandaşlar araçlarını elden çıkartmak istiyor. Yatırımcı oldukları içinde faize yöneliyorlar. Bununla birlikte sıfır araçlarda yapılan kampanyalar nedeniyle de aracını satıp model yükseltmek istiyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem