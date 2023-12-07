Ünlü dev şirketlerin markaları 10 bin nüfuslu bu ilçede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor!
Hugo Boss, Lacoste, Emporio Armani, Arena gibi dünyaca ünlü dev şirketlere ait spor tekstil ürünleri Giresun'un 10 bin nüfuslu Dereli ilçesinde üretiliyor. Kadınlar tarafından üretilen bu ürünler Fransa, Almanya ve Amerika başta olmak üzere dünyaya ihraç ediliyor.
Hugo Boss, Lacoste, Emporio Armani, Arena gibi dünyaca ünlü dev markalara ait spor tekstil ürünleri, Giresun'un 10 bin nüfuslu Dereli ilçesinde yaşayan kadınlar tarafından üretiliyor
Nisan ayında faaliyete başlayan atölyede mesleki eğitimlerini tamamlayarak işbaşı yapan 48’i kadın 51 personelin ellerinde üretilen yüksek kaliteli tekstil ürünleri Fransa, Almanya ve Amerika gibi ülkelere ihraç ediliyor.
"DÜNYA MARKALARINI ÜRETİYORUZ"
İHA'ya açıklamada bulunan üretim sorumlusu Kerem Yavuz, "Şu an tamamı Derelili olan 51 personelimizin tüm eğitimlerini burada gerçekleştirip yetiştirdik. Dünya markalarına üretim yapıp Fransa, Almanya ve Amerika gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Şu an 51 olan çalışan sayımızı tam kapasiteye geçtikten sonra 120-150’ye çıkaracağız" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem