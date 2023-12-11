Yurttaşın alım gücü düştü, ikinci el otomobil piyasası tıkandı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik kriz sonrası yurttaşın alım gücü düşmeye devam ederken, ikinci el otomobil piyasasında yaprak kımıldamamaya başladı.

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Enflasyon ve kur krizi sonrası TL'nin negatif getirisi yurttaşı dar boğaza sürürken, her geçen gün alım gücü de düştü.

Bu gelişmeler sonrası Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil piyasasında 4 aydır ciddi bir durgunluğun olduğunu söyledi.

"FİYATLARDA YÜZDE 25'LERE VARAN GERİLEME VAR"

Bazı araçlarda yüzde 25’lere varan düşüşlerin olduğunu belirten Yurtlu, "Aşağı yukarı son 4 aydır ciddi bir durgunluk ve fiyatlarda yüzde 15-20 hatta bazı araçlarda yüzde 25’lere varan gerilemeler var" dedi.

Yurttaşın alım gücü düştü, ikinci el otomobil piyasası tıkandı! - Resim : 1

FİYATLAR ARTACAK MI?

"Araç almak isteyen vatandaşların Aralık ayını fırsata çevirmesi gerektiğini" dile getiren Yurtlu, "Bu durum bizim sektörümüzde sürekli yaşadığımız dönemlerden bir tanesi. Bunu 2-3 sene de bir yaşıyoruz. Böyle bir durgunluk olduktan sonra bu kez fiyatlar tekrardan talep doğrultusunda artıyor. Muhtemelen Ocak sonrasında seçim de gündem de olunca belki piyasada biraz bollaşma olacağı için araç almayı düşünenlerin Aralık ayını fırsata çevirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ocak ayından sonra fiyatlarda tekrardan yukarı doğru hareket göreceğiz gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otomobil İkinci El İkinci El Araç

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