Yurttaşın alım gücü düştü, ikinci el otomobil piyasası tıkandı!

Enflasyon ve kur krizi sonrası TL'nin negatif getirisi yurttaşı dar boğaza sürürken, her geçen gün alım gücü de düştü.

Bu gelişmeler sonrası Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil piyasasında 4 aydır ciddi bir durgunluğun olduğunu söyledi.

"FİYATLARDA YÜZDE 25'LERE VARAN GERİLEME VAR"

Bazı araçlarda yüzde 25’lere varan düşüşlerin olduğunu belirten Yurtlu, "Aşağı yukarı son 4 aydır ciddi bir durgunluk ve fiyatlarda yüzde 15-20 hatta bazı araçlarda yüzde 25’lere varan gerilemeler var" dedi.

FİYATLAR ARTACAK MI?

"Araç almak isteyen vatandaşların Aralık ayını fırsata çevirmesi gerektiğini" dile getiren Yurtlu, "Bu durum bizim sektörümüzde sürekli yaşadığımız dönemlerden bir tanesi. Bunu 2-3 sene de bir yaşıyoruz. Böyle bir durgunluk olduktan sonra bu kez fiyatlar tekrardan talep doğrultusunda artıyor. Muhtemelen Ocak sonrasında seçim de gündem de olunca belki piyasada biraz bollaşma olacağı için araç almayı düşünenlerin Aralık ayını fırsata çevirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ocak ayından sonra fiyatlarda tekrardan yukarı doğru hareket göreceğiz gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem