Manisa'da 'yok yılı' hasadı başladı, hafızayı uçuruyor: Litresi 300 TL!

Manisa'da rekolte kaybı nedeniyle 'yok yılı' olarak adlandırılan zeytinde hasat dönemi başladı. Zeytinden elde edilene zeytinyağının faydası bitmezken, hafızayı destekliyor ve litresi 300 TL'den alıcı buluyor.

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Zeytinin başkenti Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor.

Buruk geçen hasat sezonunda, yaklaşık 14 milyon zeytin ağacına sahip ilçede, hafızayı destekleyen ve alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan zeytinyağı rekoltesinde büyük kayıplar yaşandı.

"400 TL'Yİ GEÇECEK"

Hasata ilişkin İHA'ya konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Zeytin fiyatlarının artmasının çeşitli sebepleri var. En başta enflasyon geliyor. Enflasyon arttıkça maliyetler de artıyor. Devletten bir destek gelmezse zeytin konusu çok ciddi sıkıntılara gebe. Geçen sene aralık ayında zeytinyağı fiyatı 80 TL idi, bugün 250-300 TL'yi bulmuş durumda. Bu gidişle önlem alınmazsa 400 TL'yi geçecek" dedi.

Manisa'da 'yok yılı' hasadı başladı, hafızayı uçuruyor: Litresi 300 TL! - Resim : 1

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Salatalarda, soslarda, yemeklerde ve fırın yemeklerinde kullanılır. Zeytinyağı, ayrıca kozmetik ve ilaç sanayinde de kullanılır.

Zeytinyağı, yüksek oranda doymamış yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Zeytinyağı, ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur.

Zeytinyağının faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını korur: Zeytinyağı, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı riskini azaltır,

- Kan basıncını düşürür: Zeytinyağı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Diyabet riskini azaltır: Zeytinyağı, diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Alzheimer hastalığı riskini azaltır: Zeytinyağı, Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Zeytinyağı, bazı kanser türlerinin (özellikle meme kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri) riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Sindirim sistemini destekler: Zeytinyağı, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını destekler: Zeytinyağı, cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

ZEYTİNYAĞININ KALİTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Zeytinyağının kalitesi, asit oranıyla belirlenir. Asit oranı düşük olan zeytinyağı, daha kalitelidir. Zeytinyağının asit oranı, 0,8'den az ise "sızma zeytinyağı" olarak adlandırılır. Asit oranı 0,8-2,0 arasında ise "riviera zeytinyağı" olarak adlandırılır. Asit oranı 2,0'nin üzerinde ise "özel zeytinyağı" olarak adlandırılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Manisa zeytin Zeytinyağı
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