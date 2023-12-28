Aromasıyla herkesi kendine çekiyordu, Adana'da zarar ettiren hasat başladı: Tarlada kilosu 5 TL!

Türkiye'de üretilen mandalinanın büyük bir oranını karşılayan Adana'da zarar ettiren hasat sürüyor. Faydası saymakla bitmeyen, tam bir vitamin zengini olan ve aromasıyla herkesi kendine çeken mandalinanın tarlada kilosu 5 TL'den alıcı buluyor.

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Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Adana'da hasat sürüyor.

Aromasıyla herkesi kendine çeken mandalinada erkenci cinslerin hasadının bitmesi yerini geçici tabir edilen W. Murcott ve Nova cinsi ürünlere bıraktı.

"AĞAÇTA KALDI"

Zarar ettiren hasada ilişkin İHA'ya konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Eylül ayının sonunda başlayan Eary-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi mandalinaların hasadı bitti. Onların bir kısmı ağaçta kaldı. Çiftçimiz para kazanamadı. Ancak şuanda W. Murcott ve Nova mandalina hasadı sürüyor. Çiftçimiz erkenci ürünlerde umduğunu bulamadı" dedi.

Aromasıyla herkesi kendine çekiyordu, Adana'da zarar ettiren hasat başladı: Tarlada kilosu 5 TL! - Resim : 1

"ANCAK MALİYETİNİ KURTARDI"

Narenciyenin dalında kaldığını vurgulayan Başkan Doğan, " W. Murcott cinsi mandalinanın fiyatları geçen 10-12 lira arasında değişmekteydi, bu sene ise 5-7 lira. Bu yıl bütün fiyatlar dip yaptı ve şu anda yurt dışı kapıları açık. Çiftçimiz bu sezon ancak maliyetlerini kurtardı" diye konuştu.

MANDALİNA

Portakalın daha küçük bir akrabası olan mandalinalar, kendine özgü tatlı bir tada ve kolay soyulabilir bir kabuğa sahiptir.

Mandalinaların besin değerleri oldukça etkileyicidir. Tek bir orta boy mandalina, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık üçte birini karşılar. Ayrıca, iyi bir lif, potasyum, folat ve B vitamini kaynağıdır.

Mandalinaların faydaları saymakla bitmez:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur,

- Sindirimi düzenler: Lif içeriği sayesinde sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Cildi güzelleştirir: C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir,

- Kan basıncını düşürür: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur,

- Kolesterolü düşürür: Lif içeriği sayesinde kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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