Mersin'de hasat geçen yılın gerisinde kaldı, fiyatlar uçtu: Litresi 350 TL!

Mersin'in Mut ilçesinde her yıl 250 bin ton üzeri zeytin ve 150 bin ton üzeri zeytinyağı rekoltesi elde edilirken, bu yıl yok yılı olmasına rağmen 50 bin ton zeytin ve 5 bin tonda zeytinyağı rekoltesi olduğu bildirildi.

Zeytin ve zeytinyağı hasadına ilişkin İHA'ya konuşan Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Rekolte geçen yıla kıyasla düşük oldu. Geçen yıl 80 ile 100 lira arasında giden zeytinyağı bu yıl 250 ile 350 lira arasında satışı yapılmaktadır. Yani gerek üreticilerde gerekse zeytinyağı fabrikalarında dinglerde fiyatlar bu şekildedir" dedi.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, yemeklerde, kozmetikte ve hatta tıpta kullanılmaktadır. Yemeklerde kullanıldığında, yemeklere lezzet ve besin değeri katar. Kozmetikte kullanıldığında, cilt ve saç için nemlendirici ve besleyici bir etki sağlar. Tıpta kullanıldığında, kalp sağlığını korumaya, kolesterolü düşürmeye ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Tekli doymamış yağlar, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan sağlıklı yağlardır. Zeytinyağı ayrıca E vitamini, K vitamini ve polifenoller açısından da zengindir. E vitamini, cilt sağlığını korumaya yardımcı olan bir antioksidandır. K vitamini, kan pıhtılaşmasına yardımcı olan bir vitamindir. Polifenoller, serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan antioksidanlardır.

Zeytinyağı, çeşitli şekillerde üretilebilir. En yaygın yöntem, soğuk sıkım yöntemidir. Soğuk sıkım yönteminde, zeytinler yüksek sıcaklık uygulanmadan sıkılır. Bu yöntem, zeytinyağının besin değerini korumaya yardımcı olur.

Zeytinyağı, çeşitli kalitelerde üretilebilir. En kaliteli zeytinyağı, erken hasat sızma zeytinyağıdır. Erken hasat sızma zeytinyağı, Ekim ve Kasım aylarında hasat edilen zeytinlerden üretilir. Bu aylarda hasat edilen zeytinler, daha düşük asit oranına sahiptir ve bu nedenle daha lezzetlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem