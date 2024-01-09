Hatay'da dalında çürüdü, C vitamini zengini tarlada kaldı: Tarlada kilosu 2 TL, markette 20 TL!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hasadın başlamasıyla birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalinayı da vurdu.

Büyükşehirlerde mandalina fiyatı 20 TL'ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu.

"DALINDA KALDI ÇÜRÜDÜ"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan tüccar Murat Karaduman, "Fiyat diye bir şey yok ürün dalında kaldı. Malların yüzde 80’i çürüdü. Diğer mallar da dalında kaldı çürüdü. Satış da yok, tüccar da yok. Şu an burada 1 TL-2 TL fiyatında. İşçilik parasını kurtarmıyor. Kilo başına 2 TL işçilik parası geliyor" dedi.

MANDALİNA

Mandalina, besin değeri yüksek bir meyvedir ve birçok sağlık yararına sahiptir.

İşte mandalinanın besin değerleri ve faydaları hakkında bazı bilgiler:

* Bir orta büyüklükte mandalina (yaklaşık 88 gram) yaklaşık 47 kalori içerir,

* Mandalina, iyi bir C vitamini kaynağıdır. Tek bir mandalina, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 39'unu karşılar,

* Mandalina ayrıca B6 vitamini, potasyum, folat ve beta-karoten açısından da zengindir.

Mandalinanın sağlığa faydaları:

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde, mandalina bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur,

- Cilt Sağlığını Korur: C vitamini kolajen üretimi için önemlidir, bu da cildin sağlıklı ve elastik kalmasına yardımcı olur,

- Göz Sağlığını Destekler: Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür ve bu da sağlıklı görme için gereklidir,

- Kalp Sağlığını İyileştirir: Mandalinada bulunan potasyum, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir,

- Sindirime Yardımcı Olur: Mandalina, iyi bir lif kaynağıdır ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur,

- Kanser Riskini Azaltır: Bazı araştırmalar, mandinada bulunan antioksidanların kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem