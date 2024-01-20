Bursa Uludağ'da gündem olan fiyatlar: Izgara et 3 bin 500 TL, çorba 500 TL, pizza bin 250 TL!

Enflasyon ve kur krizi yurttaşın alım gücünü her geçen gün düşürürken, Bursa Uludağ'da yemek fiyatları gündem oldu.

Uludağ'daki otelde, dağ mantarı çorbasının 500 TL, ızgara et fiyatının 3 bin 500 TL ve pizzanın fiyatının da 1250 TL olduğu görüldü.

"10 KİŞİDEN 5'İ TADINA BAKIYOR"

İHA'ya konuşan otel sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu çorbayı 4 yıldır yapıyoruz. Ama son bir kaç gündür fiyatlarıyla meşhur olmasıyla birlikte tadını da sevenler büyük bir rağbet gösteriyor. Otelimize gelen her 10 kişiden 5'i tadına bakıyor. Sanırım bu sezona yetiştiremeyeceğiz. Çünkü bunun içindeki mantarları adetli olarak alıyoruz, sanırım bu sezon çorbamız bitecek. Tabi ki şehre göre pahalı. Fakat içindeki 5 çeşit mantarın özel olması sebebiyle Uludağ maliyetleri artıyor. Tadına bakanlar da 500 TL olmasının hakkını verdiğini söylüyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem