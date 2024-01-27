Nevşehir'de görülmemiş hasat; rekolte, lezzet ve aroma bakımından yoğun talep görüyor: Hollanda'ya gönderiliyor!

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sektörün en önemli gider kalemlerinden enerji maliyetinin minimuma düşürülmesini sağlayan jeotermal suyun kullanılmasıyla domates yetiştirildi.

Seralarda üretilen yıllık yaklaşık 15 bin ton domatesin 7 bin 500 tonu dünyanın en büyük tarım ülkelerinden Hollanda'ya ihraç ediliyor, 7 bin 500 tonu ise yurt içinde ve Avrupa ülkelerinde alıcı buluyor.

"YOĞUN TALEP VAR"

Rekolte, lezzet ve aroma bakımından zengin domatesin hasadına ilişkin AA'ya konuşan Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, "Şu an yoğun şekilde ülkemizden domates talepleri var. Önceden ilçemizden sadece Almanya ve İngiltere'ye ihracat yapılırken bugün dekar başı ortalama 60-65 ton kapasite ile üretilen domateslerimiz dünyayı besleyen Hollanda'ya da ihraç edilmektedir" dedi.

DOMATES

Domates, dünyanın en popüler sebzelerinden biridir. Lezzetli ve besleyici olmasıyla bilinir.

Domatesin faydaları arasında şunlar yer alır:

- Antioksidan içeriği yüksektir: Domates, likopen, lutein ve beta-karoten gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur,

- Kalp sağlığını destekler: Domatesteki likopen, LDL ("kötü") kolesterolü düşürmeye ve HDL ("iyi") kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir. Bu, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Domates, çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu özelliklere sahip olabileceğini gösteren araştırmalar vardır. Örneğin, prostat, akciğer, göğüs ve kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Göz sağlığını destekler: Domatesteki lutein ve beta-karoten, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gibi göz hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olabilir,

- Sindirim sağlığını destekler: Domates, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir,

- Cilt sağlığını korur: Domatesteki likopen, cildin güneş ışınlarından zarar görmesini önlemeye yardımcı olabilir,

- Bağışıklık sistemini destekler: Domates, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olur.

DOMATES NASIL TÜKETİLİR?

Domates, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Taze olarak yenebilir, salatalarda, çorbalarda, soslarda ve yemeklerde kullanılabilir. Domates suyu da popüler bir içecektir.

Kaynak: Gerçek Gündem