Afyonkarahisar'da gözde meslek oldu, yoğunluktan taleplere yetişemiyor: Randevu sistemine geçildi!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ilçede son günlerde sayıları az olmasına karşı ayakkabı tamircilerine olan ilgi arttı. Ayakkabı tamircileri ise yoğunluk karşısında taleplere yetişemezken, randevu sistemi ile çalışmaya başladı.

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Enflasyon ve kur krizi sonrası ayakkabı fiyatlarının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar çareyi mevcut ayakkabılarını tamir ettirmekte buldu.

Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir zamanlar seyyar ve her köşe başında bulunan ayakkabı tamircileri bugün bir elin parmakları kadar azalırken, artan ilgi ve yoğunluk karşısında randevu sistemi ile çalışmaya başladı.

"MÜŞTERİLERİMİZE RANDEVU VERİYORUZ"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan ayakkabı tamircisi Yavuz Oyan, "Son günlerde tamiratlarda yoğunluk var, nedeni ise ayakkabı fiyatlarındaki yükseliş. Vatandaşlar aile ekonomisine katkıda bulunmak için ayakkabılarını tamir ettiriyorlar. Bu yüzden iş yoğunluğumuz arttı. Müşterilerimize bugün yarın diye randevu veriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da gözde meslek oldu, yoğunluktan taleplere yetişemiyor: Randevu sistemine geçildi! - Resim : 1

AYAKKABI TAMİRCİSİ

Ayakkabı tamircileri, ayakkabıların ömrünü uzatmak ve daha uzun süre kullanılmasını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Ayrıca, ayakkabıların görünümünü ve dayanıklılığını iyileştirmek için de yardımcı olurlar.

Ayakkabı tamir fiyatları, yapılan işleme, ayakkabının türüne ve malzemesine göre değişir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Afyon
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