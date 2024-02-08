Cevdet Akçay'dan Erdoğan'ın Türkiye ekonomi modeline gönderme: İhdas ediyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomi modeli'nin ülkeyi sürüklediği ekonomik krizi özetledi. Akçay, "Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 'nas'la ilişkilendirdiği düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı, geride enkaz bıraktı.

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın düşük faiz istemi, üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesi öngören ekonomik modelinin sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek, Bakanlıktaki devir teslim töreninde "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyledi ve faiz indirimi dönemi son buldu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası'nda da başkan değişikliği olurken Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Hafize Gaye Erkan getirildi. Ancak geçtiğimiz hafta Erkan hakkında çıkan iddialar sonrası 'görevinden affı'nı istedi.

Cevdet Akçay'dan Erdoğan'ın Türkiye ekonomi modeline gönderme: İhdas ediyoruz! - Resim : 1

EKONOMİK KRİZİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Erkan'ın görevden ayrılması sonrası Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu sundu.

Sunum sırasında gazetecilerden gelen soruya yanıt veren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomi modeli'nin ülkeyi sürüklediği ekonomik krizi özetledi.

"TEKRAR İHDAS EDİYORUZ"

Akçay, "İçinde bulunduğumuz durumu size hatırlatayım. Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" dedi.

BAŞKANLIK İÇİN İSMİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan Akçay'ın ismi eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılması sonrası başkanlık için geçmişti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Cevdet Akçay Recep Tayyip Erdoğan AKP Türkiye ekonomisi

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