Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu sundu.

Karahan, "Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

"DURUŞUMUZU KORUMAKTA KARARLIYIZ"

"Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır" diyen Karahan, "Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Fatih Karahan

MEVDUAT FAİZLERİ

Karahan, "Mevduat faizleri ve TL mevduat payı, politika çerçevemizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

POLİTİKA FAİZİ

"Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecektir" diyen Karahan, "İki ana koşul var. İlki. Aylık enflasyonun ana eğilimin belirgin düşüş göstermesidir. İkincisi ise enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasıdır. Politika faizinin ocakta ulaştığı seviye ve attığımız destekleyici adımlarla dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılığa ulaştık" ifadelerine yer verdi.

ENFLASYON TAHMİNİ

"2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur" diyen Karahan, "2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVE YAPACAK"

Karahan, "Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak, dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak. Ortalama aylık enflasyon yılın son çeyreğinde yüzde 1,5 civarına gerileyecek. Görevimiz ve amacımız enflasyonu hedeflediğimiz patikada düşürmektir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem