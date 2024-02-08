Altın fiyatları kritik eşiğe tutundu: Gram altın ne kadar?

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, altın fiyatları kritik eşiğe tutundu. Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni günü yatay seyirle başladı.

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Altın fiyatları kritik eşiğe tutundu: Gram altın ne kadar?

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyaller sıcaklığını korurken, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fed üyeleri, faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalarını sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına yönelik ihtimaller yüzde 82 seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları kritik eşiğe tutundu: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü yükselişle 2 bin 1 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamladı, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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