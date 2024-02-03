Adana'da hasat yüz güldürmedi, sonrası 'altın' oldu: Kilosu 20 TL!

Adana'nın Kozan ilçesinde hasadı başlayan ve para etmeyen limon, portakal ve turunçların kabuğu altın oldu. Kozmetik, ilaç ve gıda sanayinde kullanılan narenciye kabuklarının kilosu 20 TL'den alıcı buluyor.

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Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye ürünlerinin kilo fiyatı bahçede 1 TL, hatta limonun kilo fiyatı 1 TL'nin de altına düştü.

Para etmeyen ve tarlada kalan limon, portakal ve turunç meyvesi çiftçinin yüzünü güldürmeyince, vatandaşlar kabuğunu kurutup satmaya başladı.

ÇAMAŞIR İPİNE DİZİYORLAR

Kozmetik, ilaç ve gıda sanayinde kullanılan limon, portakal ve turunçları römorklar ile evlerinin bahçesine taşıyan Turunçlu Mahallesi sakinleri evleri önünde aileleri ile birlikte günlük yaklaşık 200 kilogram narenciye ürünün kabuklarını önce soyuyorlar ardından kuruması için çamaşır ipine bin bir emekle diziyorlar.

Adana'da hasat yüz güldürmedi, sonrası 'altın' oldu: Kilosu 20 TL! - Resim : 1

"KİLOSU 20 TL"

Narenciye kabuk soyma işine ilişkin İHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Suzan Yıldırım, burada ziyan olmaması için limon kabuklarını soyduklarını kaydederek, "Torunlarım getiriyor biz soyup kurutuyoruz. Meyvenin fiyatı dalında 1-2 TL, kabuğunu 20 TL'ye kadar satıyoruz. Ağaçta kalsa çiçeğine zarar, yere dökülse toprağa. Biz de böyle ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.

NARENCİYE KABUĞU

Narenciye kabuğu, genellikle atılan bir besin kaynağıdır. Fakat birçok faydası ve kullanımı vardır.

Narenciye kabuğunun faydalarından bazıları şunlardır:

- C Vitamini Kaynağı: Narenciye kabuğu, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kolajen üretimini destekleyen C vitamini açısından zengindir,

- Lif Kaynağı: Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan lif bakımından da zengindir,

- Antioksidanlar: Narenciye kabuğu, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Kanserle Mücadele: Bazı araştırmalar, narenciye kabuğunda bulunan limonen ve diğer bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir,

- Sindirim Sistemine Faydaları: Narenciye kabuğu, mide bulantısını ve hazımsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Ağız Sağlığı: Narenciye kabuğu, diş minesini güçlendirmeye ve diş eti iltihabını önlemeye yardımcı olabilir.

Narenciye kabuğunun diğer faydaları:

- Temizlik: Narenciye kabuğu, doğal bir temizleyici olarak kullanılabilir. Evinizi dezenfekte etmek ve hoş bir koku vermek için narenciye kabuğu ile ovabilirsiniz,

- Böcek Kovucu: Narenciye kabuğu, sivrisinek ve karınca gibi böcekleri uzak tutmaya yardımcı olabilir,

- Potpuri: Narenciye kabuğu, potpuri yapmak için kullanılabilir ve evinize hoş bir koku verebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Adana
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