İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

Son aylarda vatandaşların sıfır araca yönelmesiyle ikinci el otomobile ilgi azaldı.

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İkinci el araç piyasasında son aylarda durgunluk yaşanıyor.

Otomobil alacak vatandaşların, yeni araçlara yönelmesiyle ikinci el de düşüş yaşanmaya başladı.

Düzce'de oto galerici İhsan Açıkgöz, son 1 yıldır ikinci el araç piyasasında yeni döneme girildiğini belirterek, "Eskiden sıfır araç alıp plaka takıldığında direkt 100-140 bin TL zarar ediliyordu. Müşteri zarar etmemek için 1-2 bin kilometre de otomobil alıyordu. Şu an ise bu ise tam tersine döndü. Sıfır araba şu an için çok revaçta, eski araba ise değerini kaybetmeye başladı" dedi.

ÖNCELİK SIFIR ARAÇ OLDU

Yurttaşların sıfır araçlara yöneldiğini ifade eden Açıkgöz, "Bu konuyla ilgili bazı etkenler var. Örneğin bayiler her ay yüzde 2-3 zam yapıyor. Böyle olunca 1 milyona alınan arabanın değeri bir sonraki ay zam yapıldığı zaman artıyor. İnsanların da önceliği sıfır araç oldu. Eskiden araç toplattırmak için rahatlıkla sanayiye gidebiliyorduk, yaptırabiliyorduk, tamir ettirebiliyorduk. Şu an ise maliyetler ise arttı. Araçların yedek parçasından işçiliğine kadar her şeyi arttığı için insanlar sanayiye gitmek istemiyorlar. Otomobil aldıktan sonra 50-60 bin lira masraf etmek istemiyorlar. Bunu yapınca aracın değeri artırmıyor, insanlar cebinden fazladan para vermiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

İKİNCİ ELDE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Faizlerin yükselmesi sebebiyle araç alacak kişilerin artık krediye yönelmediğini de ifade eden Açıkgöz, "Eskiden insanlar kredi çekiyorlardı. Kredi çektikleri ve ceplerinden para vermedikleri için arabanın masraflarına çok dikkat etmiyorlardı. Sadece ceplerinden para çıkmadıkları için kredi ile araç alıyorlardı. Artık insanlar birikimini araca yatırıyor. Bu yüzden sanayide harcama yapmamak için sıfır araçlara yöneliyorlar. Bu alışık olmadığımız bir düzen olsa da aslında Avrupa'da yıllardır yapılıyor. Aracın yaşı geçtikçe Avrupa'da talep görmüyor. Türkiye'de de yavaş yavaş bu durum oluşmaya başladı. Bu da ikinci elde yeni bir sayfa açılıyor demek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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İkinci El İkinci El Araç
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