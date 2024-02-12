İkinci el otomobil piyasasında alıcının umudu tükendi, satışlar çakıldı!

İkinci el otomobil fiyatlarına getirilen düzenlemelerle geçtiğimiz yıl sonlarına doğru düşüş eğilimi gösteren ikinci el oto fiyatları, piyasalarda hakim olan enflasyon endişesi sonrası yeni yıl ile birlikte tekrar yükselişe geçti.

Gaziantep'te otogar civarındaki ikinci el oto pazarına araç almak için geldiğini söyleyen Ahmet Yaşar isimli vatandaş, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor" dedi.

"ALICI SAYISI ÇOK AZ"

İHA'ya konuşan ikinci el otomobil satıcısı Muhammet Deniz, "Ben de bir satıcıyım. Piyasa baya bir durgun. İkinci el oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az" ifadelerini kullandı.

"DAHA BETER YÜKSELME VAR"

İkinci el otomobil fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını ifade eden Tevfik Yüksek isimli vatandaş ise, "Piyasa çok pahalı. Yani fiyatlarda hiç düşme yok. Hatta daha beter yükselme var. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem